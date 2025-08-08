Το δράμα της οικογένειας Σαμαρά: Πώς «έφυγε» μέσα σε λίγες ώρες η μοναχοκόρη τους, Λένα, στα 34 της χρόνια

Η επιληπτική κρίση, η ανακοπή και η μάχη των γιατρών στον Ευαγγελισμό να κρατήσουν στη ζωή τη νεαρή πολιτικό μηχανικό

Τη μεγαλύτερη τραγωδία και ταυτόχρονα τον μέγιστο πόνο που μπορεί να βιώσει άνθρωπος, αυτή της απώλειας του παιδιού, ζουν από χθες ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, Γεωργία. Η μοναχοκόρη τους, Λένα, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, μόλις στα 34 της χρόνια. Η απώλεια μιας τόσο νέας γυναίκας προκαλεί σοκ, με δεδομένο ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά στο δράμα που ζουν, εκφράζοντας παράλληλα και τα αισθήματα της κοινής γνώμης για το χαμό ενός νέου ανθρώπου.

Η Λένα Σαμαρά ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά έως αργά χθες το βράδυ, διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. Εκεί της έγινε η σύσταση να μεταβεί στον Ευαγγελισμό για εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις. Αρχικά, της έγινε καρδιολογικός έλεγχος Η Λένα Σαμαρά όμως, κατέρρευσε ενώ οι γιατροί έπαιρναν το ιατρικό της ιστορικό: Εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Γρήγορα η κατάσταση επιδεινώθηκε και η νεαρή γυναίκα υπέστη ανακοπή. Πενήντα ολόκληρα λεπτά κράτησε η προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή. Πενήντα δραματικά λεπτά που δεν έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς της ότι τόσο πρόωρα, τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα, η Λένα είχε φύγει από τη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά είχε γεννηθεί έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών της, που είχε γίνει τον Μάιο του 1990 στην Πύλο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Σαμαρά. Το 1995, ο ερχομός του μοναχογιού τους, Κώστα συμπλήρωνε την οικογενειακή ευτυχία του πρώην πρωθυπουργού. Μια δεμένη οικογένεια, με στυλοβάτη για όλους την Γεωργία Κρητικού – Σαμαρά, στα επαγγελματικά χνάρια της οποίας βάδιζε η μοναχοκόρη της. Όπως και ο πατέρας της (το 1970), η Λένα αποφοίτησε (το 2008) από το Κολλέγιο Αθηνών. Στη συνέχεια σπούδασε στο πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, πολιτικός μηχανικός. Ήταν πάντα στο πλευρό του πατέρα της, όμως το μυαλό της προσιδίαζε στη μητέρα της. Η Ελένη- Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της πατρικής γιαγιάς της, Ελένης (Λένας) Ζάννα και ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα.

Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου Το δράμα της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο: Πώς μπορεί, άλλωστε, όταν χάνεται τόσο ξαφνικά ένα νέο κορίτσι. Μετά το πρώτο σοκ από το άκουσμα της είδησης, ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά. Από τους πρώτους, ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, στελέχη του δημόσιου βίου. Όλοι εύχονται κουράγιο στους γονείς που θα αποχαιρετίσουν εκείνοι το παιδί τους, με σεβασμό στο δράμα τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασουλης στο συλλυπητήριο μήνυμά του αναφέρει: Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες. Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας για την θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους». «Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη» έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε: «Δεν υπάρχουν λόγια. Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή… Όλες μας οι σκέψεις με τον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα».

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έγραψε: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης σημείωσε: «Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έγραψε: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Συλλυπητήριο μήνυμα και από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

Συγκλονισμένος δήλωσε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».