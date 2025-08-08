Καρκινοπαθής ανακοινώνει στον γιο του πως κέρδισε πάνω από 1 εκατ. ευρώ - Στην Ελλάδα το πρώτο τους ταξίδι

Ο πατέρας έχει μεγάλα όνειρα για το ποσό που θα αλλάξει τη ζωή του, μεταξύ των οποίων και το να πάει την οικογένειά του για τις πρώτες τους διακοπές στο εξωτερικό, στην Ελλάδα. Σχεδιάζει επίσης να μετακομίσει, καθώς η οικογένειά του ζει σε ένα σπίτι που δεν έχει αρκετά υπνοδωμάτια για τους τρεις τους, με τον πατέρα να κοιμάται στο σαλόνι.

Ωστόσο, ο πατέρας δύο εφήβων παιδιών που τα μεγαλώνει μόνος του, ήταν πανευτυχής όταν ανακάλυψε τον περασμένο μήνα ότι είχε κερδίσει ένα μεγάλο ποσό στην κλήρωση EuroMillions Millionaire Maker της λοταρίας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο 51χρονος ανύπαντρος πατέρας Paul Harvey, από την πόλη Attleborough του Νόρφολκ στη Βρετανία, πέρασε δύσκολα χρόνια, αφού έκανε θεραπεία για καρκίνο του εντέρου.

Συγκινεί το βίντεο με έναν ανύπαντρο πατέρα να ανακοινώνει στο γιο του πως κέρδισε ένα εκατομμύριο λίρες (1.153.870 ευρώ) στη λαχειοφόρο αγορά, μετά από δύο χρόνια μάχης με τον καρκίνο . Και ο πατέρας έχει σχέδια για τα χρήματα.

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/3489343.html"></iframe>

Ο στοργικός πατέρας θέλει επίσης να αγοράσει ένα αυτοκίνητο Fiat 500 για την κόρη του, ώστε να κάνει εξάσκηση στην οδήγηση, καθώς έχει κλείσει ραντεβού για τις εξετάσεις οδήγησης αργότερα φέτος.

Μάλιστα ο ίδιος αποφάσισε να καταγράψει τη στιγμή που ανακοινώνει στον γιο του ότι κέρδισε, μόλις επέστρεψε από το σχολείο. Τοποθετώντας το κινητό του σε μια γωνία της κουζίνας για να καταγράψει διακριτικά τη σκηνή, ρώτησε τον γιο του με φωνή που έσπαγε από την συγκίνηση: «Πόσους εκατομμυριούχους ξέρεις;». Ο έφηβος απάντησε: «Κανέναν, δεν έχω λεφτά».

Ο πατέρας του είπε: «Τώρα έχεις», με τον νεαρό να καταλαβαίνει αμέσως τι εννοούσε και να φωνάζει: «Σκάσε, αστειεύεσαι, λες ψέματα». Ο γονιός απάντησε: «Στη ζωή μου, ένα εκατομμύριο λίρες, φίλε», πριν οι δύο αγκαλιαστούν ενθουσιασμένοι και γελάσουν.

Είπε ότι ένιωσε «ένα τεράστιο κόμπο στο λαιμό» όταν άρχισε να λέει στον γιο του για τη νίκη του, αλλά ήταν αποφασισμένος: «Ήθελα να το πω στα παιδιά αυτοπροσώπως». Ο εκατομμυριούχος συνέχισε: «Μου φάνηκε σαν να περίμενα μια αιωνιότητα να γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο για να τους ανακοινώσω τα νέα. Οι αντιδράσεις τους ήταν ξεκαρδιστικές και συγκινητικές. Όλοι νιώθουμε εξίσου ενθουσιασμένοι και ανακουφισμένοι. Δεν μου φαίνεται αληθινό».

Ο στοργικός πατέρας πρόσθεσε: «Η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη, αλλά τα παιδιά είναι τα πάντα για μένα και πάντα έρχονται πρώτα».

«Μιλάω άπταιστα ελληνικά»

Ενθουσιασμένος για το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό, το οποίο χαρακτήρισε «φανταστικό», ο πατέρας είπε: «Αλλά πρώτα πρέπει να βγάλουμε τα διαβατήριά μας».

Ο κ. Harvey εξήγησε γιατί επέλεξε την Ελλάδα: «Μιλάω άπταιστα ελληνικά και ανυπομονώ να το δείξω στα παιδιά. Ζούσα στην Κύπρο για 12 χρόνια όταν ήμουν νεότερος. Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω κάποια μέρα, αλλά για τώρα είναι διακοπές στην Ελλάδα για μένα και τα παιδιά».

Σκοπεύει επίσης να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να βοηθήσει τον γιο και την κόρη του, που πλησιάζουν στο τέλος της εκπαίδευσής τους. «Είμαι πολύ περήφανος για όσα έχουν ήδη επιτύχει τα παιδιά στη ζωή τους», είπε.

«Και τα δύο έχουν μεγάλες ιδέες για το τι θέλουν να κάνουν όταν τελειώσουν το σχολείο και ανυπομονώ να τα βοηθήσω στην καριέρα που θα επιλέξουν. Είναι σημαντικά πράγματα, όπως να τα βοηθήσω να μάθουν να οδηγούν και να τους αγοράσω αυτοκίνητο και ασφάλεια, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και μετά να δουλέψουν».

Ο κ. Harvey πρόσθεσε ότι το ποσό θα αλλάξει τη ζωή του και με άλλους τρόπους: «Μπορούμε να αγοράσουμε το δικό μας σπίτι και επιτέλους θα έχω το δικό μου υπνοδωμάτιο».

Ο πατέρας συμμετείχε στην κλήρωση στις 4 Ιουλίου, αλλά δεν συνειδητοποίησε ότι είχε κερδίσει το ποσό που θα άλλαζε τη ζωή του μέχρι μια εβδομάδα αργότερα. Έλαβε ένα email από την Εθνική Λοταρία που τον προέτρεπε να ελέγξει τον λογαριασμό του και να επικοινωνήσει επειγόντως, το οποίο αρχικά θεώρησε ότι ήταν απάτη. Ωστόσο, ο κ. Harvey σύντομα έμεινε έκπληκτος όταν ανακάλυψε ότι είχε κερδίσει, αφού το επιβεβαίωσε χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό επιβεβαίωσης. Ο γονιός κατέληξε: «Αυτή η νίκη μας δίνει τόσες πολλές περισσότερες επιλογές, αλλά θέλω να το πάρω με το μαλακό και να το κάνω σωστά».