Εκρηκτικό «κοκτέιλ» ιώσεων και γρίπης με την αλλαγή του καιρού

Η απότομη αλλαγή του καιρού με την έναρξη του φθινοπώρου έχει πυροδοτήσει έξαρση ιώσεων στη χώρα μας.

Αυτό το φαινόμενο, σε συνδυασμό με τις νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού, δημιουργεί ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» απειλών, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Στα κρούσματα κυριαρχούν ο κορωνοϊός, οι ρινοϊοί (κοινό κρυολόγημα) και οι εντεροϊοί (γαστρεντερίτιδες), ενώ η γρίπη παραμένει σοβαρός κίνδυνος.

Το γεγονός ότι τα νοσοκομεία είναι ήδη γεμάτα εντείνει την ανησυχία ενόψει της αναμενόμενης έξαρσης ιώσεων και γρίπης το προσεχές διάστημα. «Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός στο OPEN «για να αυξήσουμε την επιχειρησιακή ικανότητά των νοσοκομεία μας για να υποδεχτούν τα περιστατικά αυτά και στα επείγοντα και στις κλινικές. Γιατί είναι Γολγοθάς η διαχείριση των παθολογικών περιστατικά καθώς έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα στα επείγοντα με αποτέλεσμα πολύωρες καθυστερήσεις. 1000 ασθενείς πάνε στα επείγοντας και εισάγονται 150. Η έλλειψη προσωπικού γιατρού και πρωτοβάθμιας οδηγεί σε αυτό».

Και πρόσθεσε «χωρίς να έχουμε έξαρση ασθενείς κοιμούνται στα επείγοντα και σε ράντα ή παθολογικά περιστατικά νοσηλεύονται σε χειρουργικές κλινικές με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο δείκτης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων».