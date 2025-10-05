Ανησυχητική άνοδος 78,5% της ενδοοικογενειακής βίας στη Δυτική Ελλάδα- Αύξηση 13,6% στην Αχαΐα

Η ενδοοικογενειακή βία στη Δυτική Ελλάδα λαμβάνει πλέον διαστάσεις επιδημίας, καθώς μέσα σε δύο μόλις χρόνια, τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 747 το 2022 σε 1.574 το 2024, με την Αχαΐα να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο και να μετρά σχεδόν δύο υποθέσεις την ημέρα.

Στη Δυτική Ελλάδα, το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας παρουσιάζει ανησυχητική κλιμάκωση τα τελευταία χρόνια. Το 2022 καταγράφηκαν 747 περιστατικά, αριθμός που αυξήθηκε σε 882 το 2023, μια άνοδος 18% που ήδη προμήνυε τη συνέχιση του προβλήματος. Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε το 2024, όταν οι υποθέσεις εκτοξεύθηκαν στις 1.574, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 78,5% μέσα σε έναν χρόνο και αποκαλύπτοντας τη ραγδαία εξάπλωση του φαινομένου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας .

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Αχαΐα, η οποία ακολουθεί τη γενική τάση της Περιφέρειας με ακόμη πιο ανησυχητικά ποσοστά. Από τα 367 περιστατικά του 2022, οι καταγγελίες ανέβηκαν στις 417 το 2023 -αύξηση 13,6%- για να φτάσουν το 2024 στα 667, σημειώνοντας άλμα 60% μέσα σε έναν μόνο χρόνο. Στην πράξη, σχεδόν δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δηλώνονται καθημερινά στην Αχαΐα, με την Πάτρα να συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων.