«Για ένα χιλιοστό γλίτωσα το μάτι μου», λέει ο άνδρας που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι

Ο δράστης κατέβηκε από το μηχανάκι του και πήγε κατευθείαν προς το μέρος του, για να του επιτεθεί με αυτόν τον φριχτό τρόπο.

Περιγράφοντας λεπτό προς λεπτό πώς ξεκίνησαν όλα λέει ότι "έγινε από ένα STOP όλη η φασαρία. Βγήκα εγώ. Έβγαλα τη μούρη του αμαξιού από το STOP πιο μπροστά στον δρόμο και το μηχανάκι ερχόταν στην Ιερά Οδό . Εγώ έβγαινα από την Ελλησπόντου. STOP είχα εγώ. Όμως έβγαλα τη μούρη πιο μπροστά και το μηχανάκι ήρθε δίπλα μου και μου λέει: ‘Φίλε STOP δεν έχεις;” Εγώ του είπα: ‘Και εσύ φίλε φρένα δεν έχεις; ‘. Και έτσι μετά ξεκίνησε ο καυγάς, με φωνές, με βρισιές. Γιατί εγώ έτσι, εσύ έτσι."

Δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν νιώθω πολύ καλά. Εντάξει, με όλο αυτό που έχει γίνει… Και ψυχολογικά και σωματικά και όλα, λέει ο άνδρας στο Mega.

Μέσα από το Κρατικό Νίκαιας το θύμα της επίθεση του 25χρονου διανομέα μιλάει για τις στιγμές της φρίκης που έζησε στην συμβολή της Ιεράς Οδού με την Ελλησπόντου.

"Έκανε πιο κάτω δεξιά, για να κατέβει από το μηχανάκι, για να ‘ρθει στο αμάξι, για να πλακωθούμε, δεν ξέρω τι σκεπτικό είχε. Ανέβηκε ξανά στη μηχανή και έφυγε. Και πήγε απέναντι σε ένα καφέ. Κατέβασε το κουτί που είχε της … που ήταν ντελιβεράς και μετά εγώ έφυγα. Ήμουν στο φανάρι Ιερά οδός και Λεωφόρο Κηφισού, για να μην ανάψει το φανάρι πράσινο, για να φύγω. Ενώ αυτός ήρθε ανάποδα τη Ιερά οδό και ήρθε μπροστά στο αμάξι μου. Κατέβηκε από το μηχανάκι και ήρθε. Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είχε αντικείμενο κατσαβίδι στο χέρι. Και ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι.

Κάτι έλεγε αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Γιατί εγώ ήμουν πάνω στην ένταση. Έβριζε, έλεγε κάτι αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ήρθε στα γρήγορα, ήρθε μπαμ μπαμ. Τι σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι. Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια και στη μύτη".

Για την κατάσταση της υγείας του είπε ότι "το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί το γλίτωσα στο χιλιοστό του χιλιοστού, μου είπε ο γιατρός. Δηλαδή για ένα χιλιοστό. Για ένα χιλιοστό του χιλιοστού γλίτωσα το μάτι μου. Οι γιατροί μου είπαν ότι μέχρι την Τρίτη θα είμαι εδώ γιατί έχω κάταγμα στο διάφραγμα, στη μύτη μέσα που πέρασε το κατσαβίδι και έχω κάνει και ράμματα στη μύτη και στα μάτια και το μάτι είναι σε κατάσταση κρίσιμη.

Με ενέργειες του δικηγόρου του θύματος, Σπύρο Δημητρίου, άλλαξε το κατηγορητήριο σε βάρος του δράστη και από πλημμέλημα έγινε σε κακούργημα με τον κ. Δημητρίου να υπογραμμίζει:

"Η αστυνομία προσπαθώ να καταλάβω τον λόγο που σε αυτόν τον άνθρωπο διαβιβάζει στον εισαγγελέα ένα απλό πλημμεληματάκι".

Ένα άλλο θέμα που θέλησε να αναδείξει ο δικηγόρος όπως είπε είναι από προσωπική του εμπειρία: "Είναι η τέταρτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, τις υπόλοιπες τρεις ήμουν ως υπερασπιστής, που συγκεκριμένος κλάδος επαγγελματικός εμπλέκεται σε πάρα πολύ σοβαρά κακουργήματα".