Άρτα: «Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση έλαβε», λέει η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η εκταφή της 28χρονης εγκύου που είχε χάσει τη ζωή της μέσα στο νοσοκομείο Άρτας, μετά από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη.

Η οικογένεια της νεαρής μητέρας ζητά απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της και ερευνά αν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντέδρασε έγκαιρα και σωστά στη διαχείριση του περιστατικού.

Η νεκροτομή στη σορό της 28χρονης αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στην τραγική απώλεια της.

«Το πιστοποιητικό θανάτου είναι ελλιπέστατο»

Η δικηγόρος της 28χρονη μίλησε στο STAR σχετικά με το περιστατικό: «Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια ακριβώς αντιβίωση έλαβε η Σπυριδούλα, καθότι το πιστοποιητικό θανάτου είναι ελλιπέστατο. Ξεκάθαρα από τα πραγματικά περιστατικά, προκύπτει ότι από τη χορήγηση των σκευασμάτων, παρουσιάστηκε αυτή η αλλεργική αντίδραση, η οποία θα ήταν ευκόλως αντιμετωπίσιμη με μια ένεση αδρεναλίνης από τους γιατρούς του νοσοκομείου, πράγμα που δεν έγινε. Άρα η αμέλεια είναι δεδομένη για την οικογένεια».

Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης

Παράλληλα, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την Διοίκηση του Νοσοκομείου Άρτας προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια για τον θάνατο της 28χρονης που έχασε την μάχη όντως στις πρώτες εβδομάδες της κύησης.

Στο πλαίσιο της ΕΔΕ που ήδη έχει ξεκινήσει θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές που σχετίζονται με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης που οδήγησαν στο αλλεργικό σοκ.