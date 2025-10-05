Μυτιλήνη: Βρέφος με εγκαύματα από καυτό τσάι που έπεσε από δίσκο σερβιτόρας

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα βρέφος στην Μυτιλήνη όταν έπεσε πάνω του καυτό ρόφημα (τσάι) και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου το βρέφος βρισκόταν με τους γονείς του όταν έπεσε πάνω του καυτό τσάι από δίσκο σερβιτόρας σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η εργαζόμενη έχυσε κατά λάθος ζεστό ρόφημα πάνω σε βρέφος, το οποίο βρισκόταν σε καρότσι και του προκάλεσε εγκαύματα.

Αμεσα το βρέφος μεταφέρθηκεσε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όμως οι γιατροί έκριναν ότι είναι σοβαρά και χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα.

Άμεσα κινήθηκαν οι διαδικασίες για αεροδιακομιδή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής του.

Η 20χρονη σερβιτόρα συνελήφθη αλλά στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια».