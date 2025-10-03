Άρτα: «Απειρία και απουσία γιατρών στοίχισαν 2 ζωές» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης εγκύου

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον θάνατο της 28χρονης Σπυριδούλας από αλλεργικό σοκ μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας, η οικογένειά της προσπαθεί να βρει το δίκιο της και να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ποιος έφταιγε για τον άδικο θάνατο της εγκύου; Γιατί δεν υπήρχε γιατρός; Τι πήγε λάθος; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

«Μια άπειρη νοσοκόμα, ένας γιατρός απών και μια ανύπαρκτη διοίκηση σκότωσαν δύο ζωές…», καταγγέλλει η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, στο newsit.gr για τον θάνατο της 28χρονης έγκυου στο νοσοκομείο της Άρτας. Η οικογένεια της Σπυριδούλας από την πρώτη στιγμή αποφάσισε να ακολουθήσει την οδό της δικαιοσύνης προκειμένου να βρει το δίκιο της.

Οι απαντήσεις για το τι προκάλεσε το αλλεργικό σοκ και πώς επήλθε ο θάνατος της άτυχης 28χρονης θα δοθούν από τη νεκροψία. Σύμφωνα με την κ. Μάρκου, η οικογένεια περιμένει την εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού της 28χρονης και τις επακόλουθες διαδικασίες.

«Περιμένουμε να τη διατάξει εντός της ημέρας, την εκταφή και να γίνει νεκροψία και τοξικολογικές εξετάσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σημειώνεται ότι η οικογένεια της 28χρονης έχει καταθέσει μήνυση στην Εισαγγελία Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας δεν γνώριζε ότι είχε σχετικό δικαίωμα με αποτέλεσμα να μην έχει ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων. Η Σπυριδούλα, έγκυος στον δεύτερο μήνα και μητέρα ενός παιδιού, ήταν υγιέστατη και εργαζόταν κανονικά μέχρι λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία.

Τι συνέβη στο νοσοκομείο της Άρτας

Το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου η 28χρονη πήγε στο νοσοκομείο με κολπική αιμορραγία. Οι γιατροί της χορήγησαν αντιβιοτική αγωγή, όμως αμέσως μετά παρουσίασε αλλεργική αντίδραση.

«Η 28χρονη ήταν έγκυος και είχε μια μικρή αιμορραγία. Τίποτα το ανησυχητικό και η αντιμετώπιση που γίνεται είναι συνήθως αυτή. Χορηγούν προληπτικά μια αντιβιοτική αγωγή σε κάθε αιμορραγία. Αμέσως μετά την χορήγηση της αντιβίωσης, η 28χρονη άρχισε να λέει στους γιατρούς: “Δεν νιώθω καλά, αρχίζω να ζεσταίνομαι”. Σε λίγα λεπτά έκανε έναν εμετό, μετά έκανε έναν δεύτερο και άρχισε να μελανιάζει. Και η εντατική είναι ακριβώς δίπλα. Το χειρουργείο είναι δίπλα στη ΜΕΘ στον ίδιο όροφο», αναφέρουν πηγές από το νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η νεαρή γυναίκα υπέστη δύο ανακοπές και κατέληξε στις 05:00 τα ξημερώματα.

«Όλοι έπεσαν πάνω, ο αναισθησιολόγος, ο εντατικολόγος, όλες οι ειδικότητες, όλοι οι γιατροί στο δευτερόλεπτο. Στην πρώτη ανακοπή, γύρω στις 12.00, δεν είχε επηρεαστεί η εγκεφαλική της λειτουργία, όμως έκανε και δεύτερη ανακοπή και κατέληξε στις 5 τα ξημερώματα. Όλες αυτές τις ώρες οι προσπάθειες ήταν υπεράνθρωπες, αλλά ο οργανισμός της δεν ανταποκρινόταν με τίποτα. Δεν μπόρεσε ποτέ να ανανήψει αυτή η κοπέλα. Δεν αντιδρούσε στα φάρμακα με τίποτα», τονίζουν οι γιατροί.

Το αντιβιοτικό και το αλλεργικό σοκ

Οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου υποστηρίζουν πως έδρασαν ταχύτατα, ωστόσο το αναφυλακτικό σοκ ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Όπως αναφέρουν, το αντιβιοτικό που χορηγήθηκε -η κεφαλοσπορίνη– είναι από τα πιο συνηθισμένα που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία.

«Ήταν ένα βαρύτατο αναφυλακτικό σοκ. Εν τω μεταξύ, αυτή η αγωγή που της δόθηκε είναι το πιο συνηθισμένο αντιβιοτικό που υπάρχει στα νοσοκομεία. Η ουσία ονομάζεται κεφαλοσπορίνη, που είναι το πιο κοινό αντιβιοτικό. Και για τους γιατρούς στο νοσοκομείο είναι μεγάλο το σοκ… Όλοι είναι συγκλονισμένοι από την τραγική απώλεια. Αν κάποιος ασθενής είναι αλλεργικός, το ξέρει ο ίδιος ότι είναι και το δηλώνει στο ιατρικό προσωπικό».