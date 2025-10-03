Οι 8 Πατρινοί αθλητές που θα μεταφέρουν την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών στην Πάτρα

Η Οργανωτική Επιτροπή Τελετής Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας του Δήμου Πατρέων για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026» λαμβάνοντας υπ’ όψη της σύνθετα κριτήρια επέλεξε τους παρακάτω για τη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας στις οκτώ (8) διαδρομές που παραχώρησε στο Δήμο Πατρέων η Επιτροπή Ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:

Με αλφαβητική σειρά:

Σοφία Αλικανιώτη αθλήτρια στίβου

Γρηγόρης Γεωργάτος Διεθνής ποδοσφαιριστής

Δημήτρης Γκοτσόπουλος Πρωταθλητής στίβου – Ηθοποιός

Νίκος Ηλιόπουλος αθλητής ενόργανης γυμναστικής

Ντένια Κουρέτα παγκόσμια πρωταθλήτρια πόλο

Αλέξανδρος Τριάντης μέλος εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδια

Χαράλαμπος Φλουσκούνης Αθλητής Ταε Κβον Ντο με Ευρωπαϊκές διακρίσεις

Νικολέτα Χιώνη αθλήτρια στίβου - Ολυμπιονίκης Κωφών και Βαρηκόων

Δύο (2) συνοδοί θα τρέχουν μαζί με κάθε λαμπαδηδρόμο, οι οποίοι θα προέρχονται από δεκαέξι διαφορετικά αθλήματα και θα είναι νεαροί αθλητές που έχουν διακριθεί.

Ο υπεύθυνος του Δήμου Πατρέων για την τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας Θόδωρος Αργυράτος με δήλωση του επισήμανε: «Ο μικρός αριθμός των διαδρομών που μας παραχωρεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καθιστά τη διαδικασία της επιλογής πολύ δύσκολη και στενάχωρη, πολύ περισσότερο που τα κριτήρια είναι σύνθετα. Υπάρχει μία πλειάδα σπουδαίων πατρινών αθλητών και αθλητριών που δεν χώρεσαν στην επιλογή της Επιτροπής, οι οποίοι όμως πρόκειται να τιμηθούν σε επόμενες Λαμπαδηδρομίες».