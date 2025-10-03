Ηλεία: Και το όνομα αυτής … Αθανασία – Γεγονός η πρώτη βάπτιση στη δομή της «Αγίας Φιλοθέης»

Νονός της νεοφώτιστης Αθανασίας ήταν ο διοικητής της δομής, Ανδρέας Πανανδρικόπουλος, ενώ στην τελετή παραβρέθηκαν φιλοξενούμενες γυναίκες με τα παιδιά τους καθώς και δεκάδες εργαζόμενοι της δομής

Σε κλίμα συγκίνησης, χαράς, αλλά και ελπίδας, για ένα καλύτερο μέλλον γεμάτο φως και πρόοδο, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί η βάπτιση ενός παιδιού στην Ειδική Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, στον Πύργο Ηλείας.

Μάλιστα, το γεγονός ότι ήταν η πρώτη βάπτιση που τελέστηκε από την έναρξη λειτουργίας της δομής, ενθάρρυνε και ενήλικες ωφελούμενες να εκφράσουν προς τη διοίκηση την επιθυμία τους να βαπτιστούν χριστιανές ορθόδοξες.

Το μικρό κορίτσι βαπτίστηκε, με καταγωγή από την Ερυθραία της Αφρικής, μια χώρα όπου η πλειοψηφία των πολιτών της είναι χριστιανοί ορθόδοξο , γεννήθηκε πριν από μερικούς μήνες στο νησί της Χίου και πήρε το όνομα Αθανασία, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι της Αγίας Φιλοθέης, που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο της δομής, ενώ το μυστήριο τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Αθανάσιο Β’, ο οποίος έκανε λόγο για μια τιμητική και ευλογημένη στιγμή.

Νονός της νεοφώτιστης Αθανασίας ήταν ο διοικητής της δομής, Ανδρέας Πανανδρικόπουλος, ενώ στην τελετή παραβρέθηκαν φιλοξενούμενες γυναίκες με τα παιδιά τους καθώς και δεκάδες εργαζόμενοι της δομής, δημιουργώντας ένα άκρως οικογενειακό κλίμα, γεμάτο χαμόγελα.