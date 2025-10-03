Αγρίνιο: Πυροβόλησε γάτες με αεροβόλο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Αγρίνιο, όπου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος και της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν παραβίαση του νέου πλαισίου για την ευζωία ζώων συντροφιάς, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με καταγγελία, ο συλληφθείς το απόγευμα της ίδιας ημέρας, βρισκόμενος στο μπαλκόνι του σπιτιού του, χρησιμοποίησε αεροβόλο όπλο και πυροβόλησε δύο αδέσποτες γάτες που βρίσκονταν πάνω και δίπλα σε σταθμευμένο όχημα. Τα ζώα δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο το όχημα υπέστη φθορές. Παράλληλα, ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τον ιδιοκτήτη του οχήματος χρησιμοποιώντας κοντάρι.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το αεροβόλο κατασχέθηκε από τις Αρχές.