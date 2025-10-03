Back to Top
Πάτρα: Έπεσαν σοβάδες στα Προσφυγικά

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σημειώθηκε στην Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στην οδό Προύσης, στα Προσφυγικά, αποκολλήθηκαν κομμάτια σοβά από οίκημα, πιθανότατα λόγω της έντονης καταιγίδας που είχε προηγηθεί. Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν διέσχιζε το σημείο κάποιος πεζός, αποτρέποντας έτσι τυχόν τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε άμεσα στη λήψη μέτρων ασφαλείας, τοποθετώντας προστατευτική κορδέλα γύρω από το κτίριο ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε ατύχημα.

Ειδήσεις