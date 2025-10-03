Τραγωδία στην Άρτα: Τι είναι το αλλεργικό σοκ και γιατί μπορεί να αποβεί μοιραίο

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, η οποία πήγε στο νοσοκομείο της πόλης το βράδυ της Κυριακής με πόνους και κατέληξε μαζί με το έμβρυο που κυοφορούσε, πρωινές ώρες της Τετάρτης, από αλλεργικό σοκ που υπέστη, έπειτα από τη χορήγηση αντιβίωσης.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. «Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε».

Τι είναι το αλλεργικό σοκ

Το αλλεργικό σοκ είναι μια συστηματική βαριά αντίδραση του οργανισμού, όταν έρθει σε επαφή με κάποιο αλλεργιογόνο, πολλές φορές απειλητική για τον ίδιο τον ασθενή, όπως αναφέρει το oloygeia.gr

Η αναφυλαξία προκαλεί την απελευθέρωση χημικών ουσιών από το ανοσοποιητικό σύστημα που μπορεί να προκαλέσει σοκ. Η αρτηριακή πίεση πέφτει απότομα και οι αεραγωγοί στενεύουν, εμποδίζοντας την αναπνοή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσιολογίας οι περισσότερες περιπτώσεις σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων προκαλούνται από λάθος, παράλειψη ή απροσεξία.

Οι συχνότερες αιτίες αλλεργικού σοκ μπορεί να είναι:

Τροφές (ξηροί καρποί, αυγό, γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρια και θαλασσινά κ.α.)

Δηλητήριο εντόμων

Ευαισθησία στο latex (λάστιχο)

Φαρμακευτική αλλεργία (κυρίως αντιβιοτικά)

Συστηματική αναφυλαξία μετά από άσκηση

Ιδιοπαθής αναφυλαξία (ιδιοπαθής= εύσχημος τρόπος διάγνωσης όταν δεν ξέρουμε την αιτία)

Συμπτώματα αλλεργικού σοκ

Το αλλεργικό σοκ εμφανίζεται εντός 20 έως 30 λεπτών από την έκθεση σε κάποιο αλλεργιογόνο και ο βαθμός βαρύτητας των συμπτωμάτων ποικίλει.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσιολογίας, το 10%-20% των περιπτώσεων αναφυλαξίας δεν έχουν κανένα σύμπτωμα από το δέρμα.

Το 80% των περιπτώσεων αναφυλακτικών αντιδράσεων που οφείλονταν σε τροφή και κατέληξαν σε θάνατο, δεν είχαν κανένα σύμπτωμα από το δέρμα.

Η πρώτη εκδήλωση συμπτωμάτων χαρακτηρίζεται κυρίως από κνησμό στη μύτη, μάτια, πέλματα, παλάμες και γεννητικά όργανα καθώς και με γενικευμένο αίσθημα καύσους.

Ο ασθενής αισθάνεται έντονα, το γενικευμένο αίσθημα φλόγωσης που πολλές φορές συνοδεύεται από γενικευμένο κνιδωτικό εξάνθημα η αγγειοοίδημα, κυρίως στο πρόσωπο και στη στοματική κοιλότητα.

Ενας στους πέντε ασθενείς, θα παρουσιάσει οίδημα στο κατώτερο τμήμα του λάρυγγα.

Η εμφάνιση εισπνευστικού συριγμού, σφίξιμο στο θώρακα, βήχα, παροξυσμό, δύσπνοια, βράγχος φωνής αποτελούν εκδηλώσεις απόφραξης βρόγχων των κατώτερων αεραγωγών.

Μικρό ποσοστό ασθενών θα εμφανίσει συμπτώματα όπως ζάλη, ταχυκαρδία, θαμπή όραση, λιποθυμία.

Σε περίπτωση αλλεργικού σοκ η χορήγηση της αδρεναλίνης είναι το σημαντικότερο βήμα και θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και σωστά.