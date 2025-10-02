Η Shein επεκτείνεται στη Γαλλία με φυσικά καταστήματα- Αντιδράσεις από τους λιανεμπόρους

Αν και η Shein έχει κατακτήσει τις κορυφαίες θέσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας, φαίνεται πως στρέφεται πλέον και στη φυσική παρουσία. Μέσα στον Νοέμβριο, η εταιρεία ετοιμάζεται να ανοίξει τα πρώτα της φυσικά καταστήματα στη Γαλλία.

Ένα εξ αυτών θα λειτουργήσει ως «shop-in-shop» στο πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι, ενώ άλλα πέντε σημεία πώλησης Shein θα ανοίξουν εντός πολυκαταστημάτων Galeries Lafayette σε επαρχιακές πόλεις όπως η Ντιζόν, η Γκρενόμπλ, η Λιμόζ, η Ανζέ και η Ρεν.

Το μεγάλο αυτό ξεκίνησε της Shein έγινε μετά από συμφωνία της με την ιδιοκτήτρια εταιρεία καταστημάτων Société des Grands Magasins (SGM).

Η γνωστή πλατφόρμα, με αυτόν τον τρόπο, σηματοδοτεί το νέο βήμα που κάνει στον χώρο της μόδας καθώς μέχρι και σήμερα είχε μόνο pop-up καταστήματα (δηλαδή προσωρινά) σε διάφορα σημεία του κόσμου κυρίως για λόγους προώθησης των προϊόντων της.

Ο πρόεδρος της SGM Φρεντερίκ Μερλέν δήλωσε ότι το λανσάρισμα των καταστημάτων θα προσελκύσει νεότερους πελάτες στα πολυκαταστήματά της και πρόσθεσε ότι ο ίδιος πελάτης που μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν από την Shein, μπορεί και να αγοράσει μια επώνυμη τσάντα την ίδια μέρα. Η απόφαση αυτή ωστόσο δυσαρέστησε τους Γάλλους λιανεμπόρους.

Αντιδρούν οι Γάλλοι επιχειρηματίες

Η Shein, η οποία πουλάει φορέματα στην τιμή των 12 ευρώ και παντελόνια τζιν στην τιμή των 20 ευρώ, αντιμετωπίζει πιέσεις από άλλους λιανεμπόρους, πολιτικούς και από ρυθμιστικές αρχές στη Γαλλία, όπου βουλευτές έχουν προσφέρει στήριξη σε σχέδιο νόμου, το οποίο αν ψηφιστεί θα απαγορεύει στην εταιρεία να διαφημίζεται.

«Μπροστά από το δημαρχείο του Παρισιού η δημιουργία ενός νέου υπερκαταστήματος Shein -αφού κατέστρεψε δεκάδες γαλλικές μάρκες- στοχεύει να κατακλύσει την αγορά μας με ακόμη περισσότερα προϊόντα μιας χρήσεως», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γιαν Ριβοάλαν, επικεφαλής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Έτοιμων Ενδυμάτων.

Οι Γάλλοι λιανέμποροι ήδη αγωνίζονταν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τα Zara και τα H&M όταν εμφανίστηκε η Shein προσελκύοντας τους καταναλωτές που δυσκολεύονται οικονομικά με τις μόνιμες εκπτώσεις τους και τη δελεαστική εφαρμογή τους.

Στις αρχές του χρόνου πολλές γαλλικές εταιρείες γρήγορης μόδας, όπως οι Jennyfer και NafNaf κίνησαν διαδικασίες πτώχευσης.