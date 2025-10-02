Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυτά είναι τα τιμολόγια του Οκτωβρίου

Μεσοσταθμικά στα πράσινα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για τον τρέχοντα μήνα υπήρξε μια άνοδος 21%, έως τα 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Ανάμεικτες τάσεις παρατηρήθηκαν στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Οκτώβριο 2025.
Μεσοσταθμικά στα πράσινα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για τον τρέχοντα μήνα υπήρξε μια άνοδος 21%, έως τα 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Στην πράξη, οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες κράτησαν σταθερή ή μείωσαν την τιμή τους (βλέπε ΔΕΗ και Protergia). Οι υπόλοιπες επέλεξαν να αυξήσουν τα προϊόντα τους σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, όπως οι Elpedison, ΖενιΘ, Ήρων, NRG και Volton.
Να θυμίσουμε ότι η τιμή χονδρικής αυξήθηκε το Σεπτέμβριο κατά 25% περίπου, πράγμα που οδήγησε στην ανακατάταξη του Οκτωβρίου του 2025 στη λιανική.
