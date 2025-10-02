Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυτά είναι τα τιμολόγια του Οκτωβρίου

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυτά είναι τα τιμολόγια...

Μεσοσταθμικά στα πράσινα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για τον τρέχοντα μήνα υπήρξε μια άνοδος 21%, έως τα 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Ανάμεικτες τάσεις παρατηρήθηκαν στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Οκτώβριο 2025.

Μεσοσταθμικά στα πράσινα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για τον τρέχοντα μήνα υπήρξε μια άνοδος 21%, έως τα 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Στην πράξη, οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες κράτησαν σταθερή ή μείωσαν την τιμή τους (βλέπε ΔΕΗ και Protergia). Οι υπόλοιπες επέλεξαν να αυξήσουν τα προϊόντα τους σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, όπως οι Elpedison, ΖενιΘ, Ήρων, NRG και Volton.

Να θυμίσουμε ότι η τιμή χονδρικής αυξήθηκε το Σεπτέμβριο κατά 25% περίπου, πράγμα που οδήγησε στην ανακατάταξη του Οκτωβρίου του 2025 στη λιανική.

Ειδήσεις Τώρα

Επίδομα θέρμανσης 2025–2026: Ποιοι το δικαιούνται και πόσα θα πάρουν

Καφές: Είδος πολυτελείας για τους καταναλωτές - 50% έχει αυξηθεί η τιμή του

Η επιδότηση ενοικίου «φούντωσε» τις τιμές στη φοιτητική στέγη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ηλεκτρικό Ρεύμα Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις