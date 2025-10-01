Η επιδότηση ενοικίου «φούντωσε» τις τιμές στη φοιτητική στέγη

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης στις 6 Ιουνίου 2025 για την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως στο 80% των ενοικιαστών παρουσιάστηκε ως μέτρο στήριξης απέναντι στις συνεχείς ανατιμήσεις της αγοράς στέγης.

Ωστόσο, τα νέα στοιχεία για τις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών που δημοσιοποιούν πλατφόρμες, αποκαλύπτουν ότι η παρέμβαση, αντί να συγκρατήσει τις τιμές, λειτούργησε σαν επιπλέον καύσιμο για την άνοδό τους.

Οι ιδιοκτήτες, γνωρίζοντας πως οι ενοικιαστές θα έχουν ένα «μαξιλάρι» από το κράτος, δεν φάνηκαν πρόθυμοι να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους και «βάλαν στην τσέπη την επιδότηση», αυξάνοντας τα μισθώματα. Έτσι, η επιδότηση - που θα κοστίσει 230 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό - λειτούργησε σαν έμμεση εγγύηση πως η ζήτηση θα παραμείνει ισχυρή, ακόμη και με αυξημένα μισθώματα, σύφωνα με το dnews.gr.

Σύμφωνα με το Spitogatos Insights, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025 ήταν αυξημένες κατά 6,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η σύμπτωση της ανόδου με την ανακοίνωση του μέτρου δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για το πώς ερμηνεύτηκε από την πλευρά της αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα, όπου οι γονείς και οι φοιτητές αναζητούν κατοικίες γύρω στα 550 ευρώ, ενώ το 2024 η αντίστοιχη μέση τιμή κινούνταν κάτω από τα 500 ευρώ. Στα Ιλίσια, η αναζήτηση κυμαίνεται στα 500 ευρώ, επίπεδο υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο Γουδή η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 630 ευρώ, ενισχυμένη από τη ζήτηση κοντά σε μεγάλα πανεπιστημιακά συγκροτήματα.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη. Στη Σταυρούπολη, που παραδοσιακά αποτελούσε μία από τις πιο οικονομικές επιλογές, οι μέσες ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 18,3% μέσα σε έναν χρόνο. Αντίστοιχα, στην περιοχή Τριανδρία–Δόξα–Κρυονέρι, το κόστος διαμορφώθηκε στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό, σημειώνοντας άνοδο 13,7%. Στο κέντρο, οι τιμές συνεχίζουν να πιέζουν τα όρια των οικογενειακών προϋπολογισμών, καθώς στην περιοχή 40 Εκκλησιές–Ευαγγελίστρια η αύξηση έφτασε το 12,6% σε ετήσια βάση.

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά στην περιφέρεια. Στον Βόλο, η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας έφτασε τα 350 ευρώ, ενώ στην Πάτρα τα 360 ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι ζητούμενες τιμές των ιδιοκτητών ξεπερνούν κατά πολύ τα συγκεκριμένα επίπεδα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η μέση τιμή αναζήτησης είναι 400 ευρώ, ενώ οι ζητούμενες τιμές αγγίζουν τα υψηλότερα επίπεδα της χώρας, καθώς η φοιτητική ζήτηση συνυπάρχει με την τουριστική πίεση.

Τα στοιχεία δείχνουν καθαρά ότι η κρατική παρέμβαση, αντί να μετριάσει την ανοδική πορεία των ενοικίων, ενίσχυσε τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών που καρπώθηκαν έμμεσα την επιδότηση.