Eurostat: Στο πατρικό σπίτι μέχρι τα τριάντα, οι νέοι στην Ελλάδα

Οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους, κατά μέσο όρο, στα 30,7 τους χρόνια — μία από τις μεγαλύτερες ηλικίες αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Παρόλο που καθυστερούν να ανεξαρτητοποιηθούν, αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες όσον αφορά το κόστος στέγασης. Συγκεκριμένα, το 30,3% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών ξοδεύει τουλάχιστον το 40% του εισοδήματός του για να καλύψει τα έξοδα στέγασης. Το ποσοστό αυτό είναι υπερτριπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται σε 9,7%.

Το 2024, οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειψαν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο σε ηλικία 26,2 ετών, σε μία ήπια μείωση από τα 26,3 έτη το 2023. Από το 2002, η μέση ηλικία κυμαίνεται σχετικά σταθερά, μεταξύ του χαμηλού 26,1 ετών το 2019 και του υψηλού 26,8 ετών το 2006.



Οι χώρες με τη μεγαλύτερη μέση ηλικία αποχώρησης, πάνω από 30 έτη, είναι η Κροατία (31,3), η Σλοβακία (30,9), η Ελλάδα (30,7), η Ιταλία (30,1) και η Ισπανία (30). Αντίθετα, οι νεότερες ηλικίες αποχώρησης καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4), τη Δανία (21,7) και τη Σουηδία (21,9).