Καφές: Είδος πολυτελείας για τους καταναλωτές - 50% έχει αυξηθεί η τιμή του

Γιατί η απόλαυση του καφέ έγινε πολυτέλεια
«Χρυσάφι» κοστίζει ο καφές η αύξηση της τιμής του οποίου έχει φτάσει σε διψήφια ποσοστά την ώρα που η χρηματιστηριακή του τιμή καταγράφει άνοδο έως και 50% στις διεθνείς αγορές.
Οι καταναλωτές και λάτρεις του καφέ βάζουν καθημερινά βαθιά την τσέπη για την απόλαυσή τους
Γιατί αυξάνεται η τιμή του
Η τιμή του καφέ αυξάνεται από διαφορες παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και η παγκόσμια παραγωγή και ζήτηση. Σύμφωνα με τον Τάσο Γιαγκόγλου, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ που μίλησε ΕΡΤ
Παράγοντες λοιπόν που «εκτινάσσουν» αθροιστικά τον καφέ, είναι:
- η κλιματική αλλαγή
- οι γεωπολιτικές εντάσεις
- οι δασμοί των ΗΠΑ
- η κερδοσκοπία
- η αύξηση στις πρώτες ύλες
- τα ακριβά ενοίκια
- το υπέρογκο πλέον κόστος της ενέργειας
«Ο καφές έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Ευελπιστούσαμε σε μία αποκλιμάκωση, ωστόσο, η τιμή του έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πενήντα ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαγκόγλου.
«Μία τιμή στον freddo espresso της τάξεως του 2,30 με 2,40 είναι σήμερα από τις χαμηλότερες της αγοράς», τόνισε ο κ. Μιχάλης Κόσσυφας, ιδιοκτήτης καφέ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr