Καφές: Είδος πολυτελείας για τους καταναλωτές - 50% έχει αυξηθεί η τιμή του

«Χρυσάφι» κοστίζει ο καφές η αύξηση της τιμής του οποίου έχει φτάσει σε διψήφια ποσοστά την ώρα που η χρηματιστηριακή του τιμή καταγράφει άνοδο έως και 50% στις διεθνείς αγορές.

Οι καταναλωτές και λάτρεις του καφέ βάζουν καθημερινά βαθιά την τσέπη για την απόλαυσή τους

Γιατί αυξάνεται η τιμή του

Η τιμή του καφέ αυξάνεται από διαφορες παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και η παγκόσμια παραγωγή και ζήτηση. Σύμφωνα με τον Τάσο Γιαγκόγλου, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ που μίλησε ΕΡΤ

Παράγοντες λοιπόν που «εκτινάσσουν» αθροιστικά τον καφέ, είναι:

η κλιματική αλλαγή

οι γεωπολιτικές εντάσεις

οι δασμοί των ΗΠΑ

η κερδοσκοπία

η αύξηση στις πρώτες ύλες

τα ακριβά ενοίκια

το υπέρογκο πλέον κόστος της ενέργειας

«Ο καφές έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Ευελπιστούσαμε σε μία αποκλιμάκωση, ωστόσο, η τιμή του έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πενήντα ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαγκόγλου.

«Μία τιμή στον freddo espresso της τάξεως του 2,30 με 2,40 είναι σήμερα από τις χαμηλότερες της αγοράς», τόνισε ο κ. Μιχάλης Κόσσυφας, ιδιοκτήτης καφέ.