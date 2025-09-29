Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ο ποδηλατόδρομος «μαδάει»

Πάτρα: Ο ποδηλατόδρομος «μαδάει»
Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
konstantina_andriopoulou@hotmail.com

Πριν ακόμα ενωθεί με τον νέο ποδηλατόδρομο του πεζόδρομου της Αγίου Νικολάου

Σημάδια φθοράς παρουσιάζει ο πολυσυζητημένος ποδηλατόδρομος της οδού Όθωνος Αμαλίας, στην Πάτρα.

Πριν ακόμα ενωθεί με τον νέο ποδηλατόδρομο του πεζόδρομου της Αγίου Νικολάου, όπως προβλέπεται από τη μελέτη, τμήματά του «καταρρέουν».

Η εικόνα απέναντι από τη Ναυτική Διοίκηση είναι ενδεικτική, καθώς είναι εμφανείς οι αλλοιώσεις κάτι που συμβαίνει σε αρκετά σημεία της διαδρομής καθώς ο ποδηλατόδρομος που αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, μοιάζει να «μαδάει» και να ακυρώνεται πριν καν παραδοθεί επισήμως.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ποδηλατόδρομος υποτίθεται πως θα αποτελέσει τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου, το οποίο θα συνδέει κομβικά σημεία της πόλης, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης.

 

Ειδήσεις Τώρα

Στα περσινά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης- Από 15 Οκτωβρίου η διάθεση στην αγορά

e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 3 Οκτωβρίου

Απλήρωτη εργασία: Πόσες ώρες αφιερώνουν εκτός δουλειάς άνδρες και γυναίκες- Οι ανισότητες και η εικόνα στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ποδηλατόδρομος Ζημιές

Ειδήσεις