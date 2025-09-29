Πάτρα: Ο ποδηλατόδρομος «μαδάει»

Πριν ακόμα ενωθεί με τον νέο ποδηλατόδρομο του πεζόδρομου της Αγίου Νικολάου
Σημάδια φθοράς παρουσιάζει ο πολυσυζητημένος ποδηλατόδρομος της οδού Όθωνος Αμαλίας, στην Πάτρα.
Πριν ακόμα ενωθεί με τον νέο ποδηλατόδρομο του πεζόδρομου της Αγίου Νικολάου, όπως προβλέπεται από τη μελέτη, τμήματά του «καταρρέουν».
Η εικόνα απέναντι από τη Ναυτική Διοίκηση είναι ενδεικτική, καθώς είναι εμφανείς οι αλλοιώσεις κάτι που συμβαίνει σε αρκετά σημεία της διαδρομής καθώς ο ποδηλατόδρομος που αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, μοιάζει να «μαδάει» και να ακυρώνεται πριν καν παραδοθεί επισήμως.
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ποδηλατόδρομος υποτίθεται πως θα αποτελέσει τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου, το οποίο θα συνδέει κομβικά σημεία της πόλης, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr