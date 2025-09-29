Πάτρα: Ο ποδηλατόδρομος «μαδάει»

Σημάδια φθοράς παρουσιάζει ο πολυσυζητημένος ποδηλατόδρομος της οδού Όθωνος Αμαλίας, στην Πάτρα.

Πριν ακόμα ενωθεί με τον νέο ποδηλατόδρομο του πεζόδρομου της Αγίου Νικολάου, όπως προβλέπεται από τη μελέτη, τμήματά του «καταρρέουν».

Η εικόνα απέναντι από τη Ναυτική Διοίκηση είναι ενδεικτική, καθώς είναι εμφανείς οι αλλοιώσεις κάτι που συμβαίνει σε αρκετά σημεία της διαδρομής καθώς ο ποδηλατόδρομος που αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, μοιάζει να «μαδάει» και να ακυρώνεται πριν καν παραδοθεί επισήμως.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ποδηλατόδρομος υποτίθεται πως θα αποτελέσει τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου, το οποίο θα συνδέει κομβικά σημεία της πόλης, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης.