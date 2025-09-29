Τέμπη: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά την απόφαση της Προέδρου Εφετών

Η πρόεδρος Εφετών Λάρισας, στα χέρια της οποία βρισκόταν η δικογραφία για το δυστύχημα των Τεμπών, έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της επί της εισαγγελικής πρότασης για παραπομπή σε δίκη 36 κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, πρόκειται για στελέχη του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Σημειώνεται πως από τους 36 κατηγορουμένους, οι 33 κατηγορούνται για κακούργημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Για να βρεθεί η υπόθεση στο ακροατήριο, ωστόσο, υπολείπονται ακόμη η έκδοση κλητηρίου θεσπίσματος από τον εισαγγελέα Εφετών –για το οποίο σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δεν επιτρέπεται προσφυγή–, η μετάφρασή του στα ιταλικά για τους κατηγορουμένους της Hellenic Train, καθώς και ο προσδιορισμός της δίκης – που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.