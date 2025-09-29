Βασίλης Μπισμπίκης: Η στιγμή που οδηγείται στην Ευελπίδων με χειροπέδες

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε λίγο μετά τις 11:30 ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο ηθοποιός έπεσε με το αγροτικό του πάνω σε τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα στην περιοχή της Φιλοθέης μετά από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα. Εμφανίστηκε ψύχραιμος φορώντας χειροπέδες και μαύρα ρούχα.