Βασίλης Μπισμπίκης: Η στιγμή που οδηγείται στην Ευελπίδων με χειροπέδες

Ψύχραιμος εμφανίστηκε στα δικαστήρια ο ηθοποιός φορώντας χειροπέδες και μαύρα ρούχα
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε λίγο μετά τις 11:30 ο Βασίλης Μπισμπίκης.
Ο ηθοποιός έπεσε με το αγροτικό του πάνω σε τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα στην περιοχή της Φιλοθέης μετά από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα. Εμφανίστηκε ψύχραιμος φορώντας χειροπέδες και μαύρα ρούχα.
