Βασίλης Μπισμπίκης: Μετά από κρητικό γλέντι προκάλεσε τις φθορές σε ΙΧ και λίγο αργότερα πήγε... καλεσμένος στη Γερμανού

Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, λίγες μόλις ώρες μετά το επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση στην γειτονιά της Φιλοθέης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός ηθοποιός είχε προηγουμένως παρευρεθεί σε κρητικό γλέντι και, κατά την αποχώρησή του, ενεπλάκη σε τροχαίο περιστατικό στην οδό Καραολή και Δημητρίου, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα Ι.Χ. και σε μαντρότοιχο. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία, καθώς ο υπαίτιος είχε αποχωρήσει από το σημείο χωρίς να αφήσει κάποιο στοιχείο επικοινωνίας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Το όχημά του, ένα μαύρο Ford SUV, βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο σημείο με σοβαρές ζημιές, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην ταυτοποίησή του μέσω της πινακίδας κυκλοφορίας. Από υλικό καμερών ασφαλείας φάνηκε καθαρά ότι ο οδηγός προκάλεσε τις φθορές, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν εκείνη τη στιγμή είχε ήδη ενημερωθεί επίσημα ή αναζητούνταν από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αστυνομία αναζήτησε τον ηθοποιό στην κατοικία του, ενώ έπειτα από σχετική ενημέρωση ότι βρισκόταν στο θέατρο, ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς.

Παρά το συμβάν, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Ναταλία Γερμανού, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν έκανε καμία αναφορά στο περιστατικό. Αντίθετα, μίλησε με χαλαρή διάθεση για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, αλλά και για τα επαγγελματικά του σχέδια. Ειδική αναφορά έκανε στη συνέχεια της θεατρικής του επιτυχίας «Άνθρωποι και Ποντίκια», που επιστρέφει στη σκηνή τον χειμώνα.

Δείτε το βίντεο από την παρουσία του: