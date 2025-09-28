Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Συνελήφθη ο Β. Μπισμπίκης - Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Συνελήφθη ο Β. Μπισμπίκης - Προκάλεσε φθ...

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να προσέκρουσε σε παρκαρισμένα οχήματα

Στην Τροχαία Κηφισιάς παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος αναζητείτο καθώς φέρεται με το όχημά του να προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη το βράδυ της Παρασκευής (26/9) .

 

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ηθοποιού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 10 σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης και στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Μετά το περιστατικό, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων προχώρησαν σε καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα ο Βασίλης Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στην Τροχαία Κηφισιάς για να δώσει εξηγήσεις. Τελικά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν καθώς σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Ο ηθοποιός αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.
 

 

Ειδήσεις Τώρα

Συναγερμός στη Δανία: Νέες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτικές βάσεις

Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας: Καταθέσεις εκπαιδευτικών για το «Superman Challenge»

Τατόι: Μωρό και η μητέρα του έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο σε πάρκο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βασίλη Μπισμπίκης

Spotlight