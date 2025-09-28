Συνελήφθη ο Β. Μπισμπίκης - Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Στην Τροχαία Κηφισιάς παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος αναζητείτο καθώς φέρεται με το όχημά του να προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη το βράδυ της Παρασκευής (26/9) .

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ηθοποιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 10 σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης και στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Μετά το περιστατικό, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων προχώρησαν σε καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα ο Βασίλης Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στην Τροχαία Κηφισιάς για να δώσει εξηγήσεις. Τελικά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν καθώς σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Ο ηθοποιός αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.

