Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας: Καταθέσεις εκπαιδευτικών για το «Superman Challenge»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας η κλήση εκπαιδευτικών από τρία σχολεία σε ανακριτική απολογία, για τραυματισμούς μαθητών που σημειώθηκαν στο πλαίσιο του επικίνδυνου διαδικτυακού παιχνιδιού «Superman Challenge».

Η ανακοίνωση της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Τις τελευταίες μέρες καθηγητές από τρία σχολεία της Πάτρας, καλούνται από τις ανακριτικές αρχές, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, να καταθέσουν για τραυματισμούς μαθητών που συμμετείχαν το περασμένο Δεκέμβρη στο επικίνδυνο παιχνίδι “superman challenge”. Kαι ενώ ο Διοικητικός έλεγχος που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν απέδωσε καμιά ευθύνη στους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων σχολείων, εν τούτοις οδηγούνται με αυτεπάγγελτες παραγγελίες στην Αστυνομική Διεύθυνση να απολογηθούν ως εν δυνάμει ένοχοι.

Οι συνάδελφοι δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να υποστούν αυτή την ψυχική ταλαιπωρία και να αναλάβουν το οικονομικό κόστος για την νομική τους στήριξη, για να αποδείξουν, για άλλη μια φορά, ότι δεν ευθύνονται για τους συγκεκριμένους τραυματισμούς μαθητών.

Επί πλέον αυτές οι ενέργειες συμβάλλουν αρνητικά στη διατάραξη του σχολικού κλίματος και στη συκοφάντηση του Δημόσιου σχολείου.

Η εξέλιξη αυτή, είναι αποτέλεσμα των κυβερνητικών νομοθετημάτων, που έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι στόχος τους η επιβολή κλίματος τρομοκρατίας σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση.

Ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης εάν κυριαρχήσει αυτό το κλίμα φόβου οι εκπαιδευτικοί δεν θα μπορούν ούτε στο ελάχιστο να ασκήσουν το παιδαγωγικό τους έργο και διαρκώς να αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει κατηγορούμενοι.

Κανείς όμως από το Υπουργείο Παιδείας και τις εισαγγελικές αρχές δεν ασχολήθηκαν με την ουσία του γεγονότος. Που δεν είναι άλλη από την εφηβική βία και την αρνητική επίδραση που έχουν στα νέα παιδιά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Τικ Τοκ.

Αντί να αναλάβουν τις πολιτικές ευθύνες που δεν έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, επιλέγουν την εύκολη λύση να μεταθέσουν τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς. Στη γειτονική Αλβανία έχει απαγορευτεί καθολικά το Τικ Τοκ για ένα χρόνο. Στην Αυστραλία απαγορεύεται η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα για νέους κάτω των 16 ετών. Στη Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο επίσης ισχύουν περιοριστικά μέτρα.

Ζητάμε:

-Να σταματήσει κάθε δικαστική δίωξη προς τους συναδέλφους.

-Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης να θεσμοθετηθεί επιτέλους Νομική υπηρεσία για την προστασία των εκπαιδευτικών.

-Κατάργηση του αντιδραστικών νομοθετημάτων που οδηγούν σ αυτές τις απαράδεκτες καταστάσεις.