Ο Αιγιώτης Δημήτρης Οικονομόπουλος επιστρέφει στο σπίτι για λόγους υγείας μετά τη στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι

Την επιστροφή του Αιγιώτη Δημήτρη Οικονομόπουλου στο σπίτι και στην οικογένειά του ανακοίνωσε η ομάδα «Μέχρι Τέλους». Ο Οικονομόπουλος, που στάθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι από την πρώτη στιγμή, αποχώρησε κατόπιν εντολής των γιατρών του Λαϊκού Νοσοκομείου και της επιβλέπουσας ιατρού, Όλγας Κοσμοπούλου, για λόγους υγείας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Ο κ. Οικονομόπουλος είχε ξεκινήσει απεργία πείνας στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον Πάνο Ρούτσι. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, εξαναγκάστηκε να την εγκαταλείψει ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην υγεία του.

Η ανακοίνωση της ομάδας τονίζει ότι ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι «είναι μεγάλος και έχει ακόμη δρόμο», ενώ υπογραμμίζει πως όσοι βρίσκονται στο πλευρό του πρέπει να προστατεύουν την υγεία τους.