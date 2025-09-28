Τουρκία: Μπλόκο από το Κογκρέσο στους κινητήρες του KAAN- «Χρειαζόμαστε την άδεια», λέει ο Φιντάν

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ενόψει της συμμετοχής του στις εργασίες της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι εάν δεν αρθούν οι κυρώσεις CAATSA που αφορούν το πρόγραμμα των F-35 και τους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού πέμπτης γενιάς ΚΑΑΝ, τότε η Άγκυρα θα αναζητήσει λύσεις μέσω του διεθνούς συστήματος.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στο παρασκήνιο των σχέσεων Τουρκίας–ΗΠΑ, σχολιάζοντας τη συνάντηση μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, κατά τη συνομιλία των δύο ανδρών συμφωνήθηκε να καταβληθεί προσπάθεια για την επίλυση των ζητημάτων που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις διμερείς σχέσεις.

Μιλώντας για το θέμα των κυρώσεων CAATSA ανέφερε πως για την Τουρκία είναι μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά του κινητήρες μαχητικών ΚΑΑΝ, αποκάλυψε πως η άδεια έχει κολλήσει στο Κογκρέσο.

«Οι κυρώσεις είναι ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων. Για παράδειγμα είναι τα F-35, όπως περιμένουμε τους κινητήρες του μαχητικού ΚΑΑΝ, η άδεια αυτή έχει κολλήσει στο Κογκρέσο. Πρέπει να δοθεί η άδεια να έρθουν οι κινητήρες και να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN. Eίναι μεν τεχνικό πρόβλημα, αλλά συστημικά, όταν υπάρχουν περιορισμοί στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, αυτό θέλει δεν θέλει θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές αναζητήσεις στο διεθνές σύστημα».

Η Τουρκία έχει επενδύσει αρκετά στο πρόγραμμα ΚΑΑΝ το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της.

Το γεγονός ωστόσο πως οι άδειες έχουν μπλοκαριστεί, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα τόσο στην παραγωγή όσο και στον προγραμματισμό.

«Όσο αναπνέουμε, υπάρχει πάντα ελπίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως στο τέλος τη Τουρκία θα βρει την άκρη.

Στην Τουρκία επικρατεί η πεποίθηση ότι η επιτυχής πρόοδος με το KAAN και η δημιουργία ενός εγχώριου μαχητικού πέμπτης γενιάς, θα αναγκάσει την Ουάσινγκτον να αλλάξει τους υπολογισμούς της, καθώς το πρόγραμμα απειλεί να μειώσει δραστικά την εξάρτηση της Τουρκίας από τα αμερικανικά οπλικά συστήματα.