Η κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το βράδυ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να δείχνουν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και απόψε το βράδυ. Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών οδήγησε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να αναβαθμίσει το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων το απόγευμα της χθεσινής ημέρας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η ένταση της κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα ορισμένες περιοχές, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να πρέπει να λάβουν μέτρα προφύλαξης. Η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους, φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στόχος των τοπικών αρχών είναι να περιορίσουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες και τις υποδομές Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ το δελτίο επιδείνωσης του καιρού σχετικά με το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, το οποίο κινούμενο ανατολικά φέρνει βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ αναφέρει: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ενώ επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 (21:00-00:00) (πάνω), τις πρωινές (06:00-09:00) (μέση) και μεσημεριανές ώρες (12:00-15:00) (κάτω) της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα. Χθες το απόγευμα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας. Αναλυτικότερα, το μήνυμα προειδοποιούσε τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας Άρτας και Πρέβεζας για τις ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στις περιοχές. «Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε, μεταξύ άλλων το μήνυμα.

Για επικίνδυνη κακοκαιρία από χθες το απόγευμα για τη δυτική Ελλάδα είχε προειδοποιήσει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, με τον μετεωρολόγο του OPEN να τονίζει πως η κακοκαιρία θα προσπαθήσει σήμερα αλλά και τη Δευτέρα να μετατοπιστεί ανατολικότερα και νοτιότερα με σαφώς όμως μικρότερη ένταση.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του ανέφερε πως «επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία για ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Ξεκινούν τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα με διαδικασία ΟΝ-OFF. Το σύστημα παρουσιάζει εμμονή στις περιοχές αυτές γι΄ αυτό έχουμε σήμα ακόμα και για 100 τόνους νερό ανά στρέμμα».

