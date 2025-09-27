Άκαρπη η τριμερής για το Κυπριακό: «Αδιάλλακτος και επιθετικός ο Τατάρ», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης

Χωρίς καμία ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέαγια την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι ο κ. Γκουτέρες αναγνωρίζει το πολιτικό κλίμαενόψει των εκλογών στα κατεχόμενα και γνωρίζει πως δεν μπορούσαν να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΟΗΕ δεν πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια και πως στόχος παραμένει η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, στο Κραν Μοντανά.

«Επιθετικός τόνος» από τον Ερσίν Τατάρ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι ο κ. Τατάρ εμφανίστηκε αδιάλλακτος και επιθετικός, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ενέργειες της Λευκωσίας. «Επανέλαβα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο Κυπριακό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας πως η διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των πλευρών θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του χρόνου.

Ο Κύπριος πρόεδρος επανέλαβε ότι η μόνη ρεαλιστική προοπτική είναι η συνέχιση των συνομιλιών στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, παρά τις εντάσεις και τη σκληρή στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς.