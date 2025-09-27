Πάτρα: Οδηγός μπήκε ανάποδα στη Νέα Εθνική Οδό- Πανικός στο ρεύμα προς Ρίο

Ένα ακόμη επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, όταν οδηγός Ι.Χ. εισήλθε στο ρεύμα εξόδου προς Ρίο ανάποδα.

Στο παρακάτω βίντεο, το όχημα φαίνεται να κινείται αντίθετα με την κυκλοφορία, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς. Μάλιστα, στο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό Διγενή, το αυτοκίνητο στρίβει αριστερά, σύμφωνα με τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας.

Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανόν μπέρδεψε τη διαδρομή, πιθανόν κατά την κάθοδο από την οδό Διοδώρου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη σήμανση, αλλά και αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Τέτοιου είδους λάθη ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και μπορεί να αποβούν μοιραία.

Δείτε το βίντεο: