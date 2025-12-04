Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Αλέξης Μυλωνόπουλος - Ήταν μόλις 48 ετών

Στο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία του Πύργου και ο επιχειρηματικός κόσμος, μετά το άκουσμα του θανάτου του επιχειρηματία Αλέξη Μυλωνόπουλου.

Η είδηση της ξαφνικής απώλειας ενός ιδιαίτερα γνωστού και αγαπητού ανθρώπου έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς ο Αλέξης Μυλωνόπουλος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή, σήμερα το μεσημέρι, σε ηλικία 48 ετών.

Ο εκλιπόν ήταν από τις πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της Ηλείας, διατηρώντας την επιχείρησή με προϊόντα σιδήρου και χάλυβα του στον Πύργο.

Σύμφωνα με το patrisnews.com πρόκειται για μια πολύ γνωστή επιχείρηση που άρχισε να λειτουργεί το 1965 προμηθεύοντας σίδηρο, χάλυβα και άλλα μέταλλα, εργολάβους, κατασκευαστές, αγρότες, άλλες επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες, παρέχοντας αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Ο Αλέξης Μυλωνόπουλος ήταν ενεργός πολίτης, με έντονο το ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα του τόπου του, κάτι που τον οδήγησε να ασχοληθεί με τα κοινά, θέτοντας την υποψηφιότητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 ως υποψήφιος σύμβουλος στην Δημοτική Ενότητα του Πύργου, στο πλευρό του Αντώνη Καράμπελα. Επίσης, κατά το παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βροχίτσας, του Δήμου Πύργου.

Ακόμα, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου και αντιπρόσωπος στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), παρεμβαίνοντας πάντα για τα κρίσιμα ζητήματα της αγοράς και των ανθρώπων της.

Ο Αλέξης Μυλωνόπουλος ήταν πιστός φίλαθλος της ομάδας του Πανηλειακού, με παρουσία στο γήπεδο από μικρό παιδί, ενώ υποστήριξε, τόσο ως φίλαθλος όσο και ως επιχειρηματίας, αθλητικά σωματεία της περιοχής, προσφέροντας απλόχερα τη βοήθειά του.