Νέο σύστημα ραντεβού στο ΕΣΥ από 1η Οκτωβρίου- Πάνω από 800.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται κάθε μήνα

Σε νέα ψηφιακή εποχή περνά το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την 1η Οκτωβρίου, με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος προγραμματισμού ραντεβού στα νοσοκομεία και τις δημόσιες δομές υγείας.

Στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η διασφάλιση της διαφάνειας και –κυρίως– η ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρικές υπηρεσίες.

Το νέο σύστημα θα είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας έναν πιο φιλικό και εύχρηστο τρόπο για την κράτηση ραντεβού. Οι μέχρι σήμερα μέθοδοι –μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το νοσοκομείο ή μέσω της γραμμής 1535– καταργούνται, ώστε όλες οι κρατήσεις να γίνονται πλέον αποκλειστικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας.

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ και επιδιώκει την ενιαία καταγραφή, τον καλύτερο έλεγχο και την εξάλειψη καθυστερήσεων ή φαινομένων αδιαφάνειας στη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Έτσι από 1η Οκτωβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω:

– της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566

– της εφαρμογής MyHealth App

της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr

Οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ραντεβού είτε τηλεφωνικά με τη δομή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Παράλληλα από 1η Οκτωβρίου, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

«Ψηφιακή εποχή για το ΕΣΥ σημαίνει πιο άμεση και πιο απλή πρόσβαση για τον ασθενή», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Εξηγεί τους τρόπους που θα κλείνονται τα ραντεβού αλλά και τα πολλαπλά οφέλη για τον πολίτη.

«Σήμερα, στο ΕΣΥ εξετάζονται περισσότεροι από 500.000 πολίτες τον μήνα. Με τις αλλαγές που εισάγουμε και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης στα νοσοκομεία που υλοποιούμε, ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τους 830.000 ασθενείς μηνιαίως, εξασφαλίζοντας ταχύτερη πρόσβαση και αμεσότερη φροντίδα για τον πολίτη».

Ο κ. Θεμιστοκλέους εξηγεί ότι με το νέο σύστημα, στο εξής, όλα τα ραντεβού καταγράφονται σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. «Έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν χάνονται ραντεβού, δεν υπάρχει διπλή καταχώριση και ο πολίτης γνωρίζει με διαφάνεια πότε και πού θα εξυπηρετηθεί. Χωρίς να χάνει τη σειρά του, χωρίς να αναμένει, αλλά με το ΕΣΥ να τον περιμένει».

Οι παραπάνω αλλαγές σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους καταδεικνύουν τρία πράγματα:

«Πρώτον, ότι το ΕΣΥ “μεγαλώνει”. Εξυπηρετώντας γρηγορότερα, περισσότερους.

Δεύτερον, ότι το ΕΣΥ εκσυγχρονίζεται. Απλοποιώντας διαδικασίες και διευκολύνοντας την πρόσβαση όλων μας σε αυτό.

Τρίτον, ότι το ΕΣΥ λειτουργεί, έχοντας στο επίκεντρο έναν: Τον ασθενή. Δίνοντάς του με ακρίβεια την ώρα και την ημέρα που θα τον περιθάλψει και θα τον φροντίσει».

«Αυτό είναι το ΕΣΥ της νέας εποχής. Είναι το όραμα μιας Πολιτείας που στέκεται με αμεσότητα και φροντίδα στο πλευρό του πολίτη της, όταν τη χρειαστεί. Και αυτό το όραμα ήρθε η ώρα στην Ελλάδα να μετουσιωθεί σε πράξη», τονίζει.

Τα ραντεβού στα νοσοκομεία θα αρχίσουν να προστίθενται σταδιακά από την 1η Οκτωβρίου. Έως το τέλος του έτους θα έχουν ενταχθεί όλα στο νέο σύστημα.

Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyHealth App η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Επίσης οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού και στην ψηφιακή πλατφόρμα finddoctors.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet ή με τους κωδικούς ΑΗΦΥ (Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας) που έχουν λάβει από τον προσωπικό τους γιατρό.

Το 1566, που είναι ενεργό από τον Ιούλιο συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για θέματα Υγείας σε έναν ενιαίο αριθμό. Μέσω του 1566 ο πολίτης κλείνει ραντεβού σε νοσοκομείο ή σε γιατρό για ηλεκτρονική συνταγοράφηση, για προσωπικό γιατρό, για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, να πληροφορηθεί σε ποιο φαρμακείο πλησίον του θα βρει το φάρμακο που έχει ανάγκη, πώς θα παραλάβει τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στο σπίτι του, για προληπτικά προγράμματα δημόσια υγείας, για πρόγραμμα εμβολιασμών και οτιδήποτε άλλο αφορά υπηρεσία Υγείας. Επίσης, «το 1566 ενημερώνει τους πολίτες για υπηρεσίες που δικαιούνται (απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις) και έως τον Ιούνιο του 2026 θα καλύπτει όλες τις υπηρεσίες Υγείας».