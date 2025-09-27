Καιρός: Προ των πυλών η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία- Σφοδρές καταιγίδες και έως 100 τόνοι βροχής σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα

Τελείως φθινοπωρινό γίνεται το σκηνικό του καιρού από σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σημαντικά από το βράδυ.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις που θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο είναι η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Ζάκυνθος, η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα, η Μεσσηνία και η Ηλεία. Σύμφωνα με τις προγνήσεις των μετεωρολόγων, στις περιοχές αυτές είναι πιθανό να πέσουν έως και 100 τόνοι βροχής ανά 24ωρο, από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός για να προφυλάξει τους πολίτες καθώς το σενάριο να προκληθούν πλημμύρες στις συγκεκριμένες περιοχές είναι αρκετά μεγάλο.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιώντας για τα ακραία φαινόμενα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.09.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.09.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, φαίνεται πως θα εκδηλωθούν απλά βροχές.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, το Σάββατο θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις στο Αιγαίο.

Την Κυριακή τα μποφόρ αναμένεται να μειωθούν ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

«Σήμα για 100 τόνους νερού»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί με ανάρτησή του πως οι βροχές που θα εκδηλωθούν θα είναι σφοδρές.

«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία ,διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό. Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media.