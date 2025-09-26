Back to Top
Τραμπ σε Ζελένσκι: Δεν αποκλείω όπλα μακράς εμβέλειας για επιθέσεις

Τι αναφέρει η Wall Street Journal

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αλλάζει στάση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιώντας στροφή 180 μοιρών, μετά από επανειλημμένες δηλώσεις απογοήτευσης για τη συμπεριφορά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται πιο ανοιχτός απέναντι στη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και συγκεκριμένα στη δυνατότητα χρήσης όπλων μακράς εμβέλειας για επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ δεν απέκλεισε την παροχή προηγμένων όπλων, όπως οι πύραυλοι Tomahawk, αλλά απέφυγε να δεσμευτεί επίσημα για αλλαγή πολιτικής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε εκ νέου την άδεια να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας, κάτι που μέχρι σήμερα η Ουάσιγκτον δεν επιτρέπει με τα οπλικά συστήματα που έχει ήδη αποστείλει στο Κίεβο, όπως οι ATACMS. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι ο περιορισμός αυτός μειώνει τις δυνατότητές του να απαντήσει αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις.

 

