Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Μηχανική βλάβη σε Air Tractor στη λίμνη Πηνειού- Σώος ο πιλότος

Ηλεία: Μηχανική βλάβη σε Air Tractor στη...

Επιχειρούσε στη φωτιά στο Άνω Καστρίτσι

Μηχανική βλάβη παρουσίασε αεροσκάφος τύπου Air Tractor που επιχειρούσε στην πυρκαγιά στο Άνω Καστρίτσι, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί μέσα στη λίμνη του Πηνειού, στη βόρεια Ηλεία, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr.

Το αεροσκάφος, που εδρεύει στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας και χρησιμοποιείται για την αεροπυρόσβεση, φέρεται να υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Στη συνέχεια, ρυμουλκήθηκε κοντά στην ακτή, στην περιοχή του Αγίου Ηλία του Δήμου Ήλιδας, όπου θα εξεταστεί από μηχανικούς για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ειδήσεις Τώρα

Ύποπτες πτήσεις drones πάνω από το κρατίδιο της βόρειας Γερμανίας- Υπόνοιες για κατασκοπεία

Αραχωβίτικα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 88χρονος κολυμβητής

Νιγηρία: Τραγωδία σε χρυσωρυχείο- Φόβοι για πάνω από 100 νεκρούς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αεροσκάφος Πηνειός Φωτιά

Ειδήσεις