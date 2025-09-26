Ηλεία: Μηχανική βλάβη σε Air Tractor στη λίμνη Πηνειού- Σώος ο πιλότος

Μηχανική βλάβη παρουσίασε αεροσκάφος τύπου Air Tractor που επιχειρούσε στην πυρκαγιά στο Άνω Καστρίτσι, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί μέσα στη λίμνη του Πηνειού, στη βόρεια Ηλεία, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr.

Το αεροσκάφος, που εδρεύει στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας και χρησιμοποιείται για την αεροπυρόσβεση, φέρεται να υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Στη συνέχεια, ρυμουλκήθηκε κοντά στην ακτή, στην περιοχή του Αγίου Ηλία του Δήμου Ήλιδας, όπου θα εξεταστεί από μηχανικούς για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.