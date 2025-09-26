Ύποπτες πτήσεις drones πάνω από το κρατίδιο της βόρειας Γερμανίας- Υπόνοιες για κατασκοπεία

Νέο περιστατικό με ύποπτη δραστηριότητα drones σημειώθηκε αυτή τη φορά στον εναέριο χώρο του κρατιδίου Σλέσβιγκ-Χολστάιν στη βόρεια Γερμανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού υπουργείου Εσωτερικών, τα drones εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κατασκοπείας και βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές έρευνες.

Όπως είναι φυσικό τέτοια περιστατικά, που τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί, με παραβιάσεις drones και σε άλλες χώρες με πιο πρόσφατη τη Δανία, έχει προκαλέσει ανησυχία με αρκετές χώρες να είναι σε ετοιμότητα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι βρίσκεται σε «εντατικές και συνεχείς» συζητήσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών του Σλέσβιγκ-Χολστάιν Ζαμπίνε Ζίτερλιν-Βάακ και πρόσθεσε ότι η αστυνομία του κρατιδίου ενισχύει την άμυνα κατά των drones σε συντονισμό με τα γειτονικά κρατίδια. Η υπουργός δεν έδωσε πάντως πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των drones που εντοπίστηκαν ή με την περιοχή στην οποία κινήθηκαν.