Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία να ανακαλέσει το casus belli

19.52: Στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απευθύνεται αυτή την ώρα (26/9) ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του στέλνοντας ουσιαστικά ένα μήνυμα - απάντηση σε όσα είχε πει νωρίτερα ο Ερντογάν για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στη Μεσόγειο και τη συνεργασία «καζάν - καζάζ»: «Επιζητούμε τον διάλογο και ειρήνη με τους γείτονες, αλλά δεν είμαστε αφελείς στις απειλές».

Για τη Γάζα είπε: «Η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη στην ειρηνευτική διαδικασία που θα προσφέρει ελπίδα σε μια περιοχή που υποφέρει».

Για την Ουκρανία: «Η αντίσταση της Ουκρανίας δεν είναι μόνο ένας πόλεμος επιβίωσης και εδαφικής κυριαρχίας, είναι ένας πόλεμος για την αξιοπρέπεια, αλλά και για το διεθνές δίκαιο, τους διεθνείς κανόνες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για όσα κάνει. Δεν υπάρχει φόρμουλα ειρήνης, χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι. Ως Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε παρόντες στη λύση που θα βρεθεί».

19.37: Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.