Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στη Βενεζουέλα: Ανακήρυξε την κυβέρνηση ως τρομοκρατική οργάνωση και ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως η κυβέρνηση Μαδούρο χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί «τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».

Στα μαχαίρια εδώ και χρόνια, οι δυο χώρες έχουν ακόμη πιο οξυμένη σχέση αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει μετατρέψει τον Νικολάς Μαδούρο σε μαύρο πρόβατό του σε διεθνές επίπεδο.

Με αυτόν τον τρόπο ο πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει την οικονομική πίεση στο Καράκας και ανοίγει νέο κεφάλαιο στη συνεχιζόμενη κρίση μεταξύ των δυο χωρών.

Σε ανάρτηση που έκανε -για ακόμη μία φορά- στο Truth Social τα ξημερώματα της Τρίτης (17.12.2025), ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε πως η Βενεζουέλα έχει κλέψει εδάφη και πετρέλαιο από τις ΗΠΑ. Χαρακτήρισε δε την κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο ως παράνομη και τόνισε πως όσα πετρελαιοφόρα κινούνται από και προς τη Βενεζουέλα θα μπλοκάρονται.

Την ίδια στιγμή ανακοίνωσε τον πλήρη ναυτικό αποκλεισμό της με την αιτιολογία πως προωθεί ναρκωτικά στο εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών .

Στο χείλος του γκρεμού η σχέση των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε τη χώρα ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Η αντίδραση της Βενεζουέλας

Λίγο μετά την ανάρτηση – βόμβα του Ντόναλντ Τραμπ, το Καράκας αντέδρασε κάνοντας λόγο για «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» την οποία «απορρίπτει».

Το Καράκας σχολίασε την απόφαση του Αμερικάνου προέδρου ως «απόλυτα παράλογη», που εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο και παρεμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποπειράται να επιβάλλει κατά τρόπο απόλυτα παράλογο υποτιθέμενο στρατιωτικό ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας με σκοπό να κλέψει πλούτη που ανήκουν στην πατρίδα μας», τόνισε η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο στην ανακοίνωσή της.

Η αρχηγός της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που «έκλεψε» φέτος το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι χρειάζεται «περισσότερη πίεση» προκειμένου ο Νικολά Μαδούρο να καταλάβει πως πρέπει να φύγει και να εγκαταλείψει την εξουσία.

Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που ο δεύτερος διαψεύδει, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον πως επιδιώκει να τον ανατρέψει για να αρπάξει τα πελώρια πετρελαϊκά αποθέματα του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και αποβατικών, πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald Ford, καθώς και μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-35, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου F/A-18 Growler και πλέον αεροσκάφη εναέριου εφοδιασμού σε βάση στο Πουέρτο Ρίκο.

Επισήμως, η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για ελιγμούς στο πλαίσιο επιχείρησης καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν βομβαρδιστεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τουλάχιστον 26 πλεούμενα που εμπλέκονταν, κατά την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, καθώς και στον ανατολικό Ειρηνικό. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Στα πλήγματα αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 95 άνθρωποι.

Η νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων αυτών αμφισβητείται από ειδικούς και τον ΟΗΕ.

«Η Βενεζουέλα είναι εντελώς περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που συγκεντρώθηκε ποτέ στην ιστορία της νότιας Αμερικής», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες, προσθέτοντας πως η ισχύς της θα συνεχίσει «να μεγεθύνεται».

«Το σοκ που θα υποστούν θα είναι άνευ προηγουμένου», απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος, που κάθε τόσο υπενθυμίζει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν χερσαίες δυνάμεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Η Βενεζουέλα, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιό της από το 2019, είναι αναγκασμένη να κάνει πωλήσεις στη μαύρη αγορά σε χαμηλότερες τιμές. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων έχει προορισμό την Κίνα.

Κατάσχεση δεξαμενόπλοιου

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ έγινε μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με πελώρια ποσότητα πετρελαίου στα ανοικτά της Βενεζουέλας και το οδήγησαν σε αμερικανικό λιμάνι. Επρόκειτο για το Skipper, που πιστεύεται πως είχε προορισμό την Κούβα.