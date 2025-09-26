Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αραχωβίτικα: Αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό 88χρονου κολυμβητή

Τις επιχειρήσεις συντονίζει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στην περιοχή των Αραχωβιτίκων για τον εντοπισμό 88χρονου κολυμβητή που αγνοείται.

Τις επιχειρήσεις συντονίζει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή πλωτών σκαφών του Λιμενικού, αλλά και ιδιωτικών σκαφών που συνδράμουν στην προσπάθεια.

Από ξηράς, στις έρευνες συμμετέχει και όχημα του Λιμενικού Σώματος, με στόχο τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό του ηλικιωμένου.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αραχωβίτικα Αγνοούμενος Λιμενικό σώμα Λιμενικό

