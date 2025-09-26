Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα- Καστρίτσι: Εντυπωσιακά «κλικ» από τη μάχη των εναέριων μέσων

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή του Παναχαϊκού όρους

Εντυπωσιακές φωτογραφίες κατέγραψε με τον φακό του κινητού ο Θανάσης Τζέλος τη δύσκολη επιχείρηση των εναέριων μέσων στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τη φωτιά στην περιοχή του Καστριτσίου.

 

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή του Παναχαϊκού όρους, παίρνοντας γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Καστρίτσι

