Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με τεράστια παραγωγή- 1 τόνος κάνναβης, βαρύς οπλισμός και κέρδη 8 εκατ. ευρώ

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε την πλήρη εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης.

Κατά την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, κατασχέθηκαν:

-1 τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

-1.640 δενδρύλλια

Σύμφωνα με τις αρχές, η φυτεία ήταν πλήρως εξοπλισμένη και οργανωμένη, ενώ οι εκτιμώμενες παράνομες απολαβές από τη δράση του κυκλώματος υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και τη χαρτογράφηση ολόκληρου του κυκλώματος.

Μιλούν οι αριθμοί

Το μέγεθος της κατάσχεσης και ο εξοπλισμός της φυτείας καταδεικνύουν τη βιομηχανική κλίμακα της παραγωγής: 1.640 δενδρύλλια σε συνδυασμό με πάνω από 1 τόνο και 161 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σημαίνουν ότι η οργάνωση ήταν ικανή να τροφοδοτεί ευρύ κύκλωμα διακίνησης. Οι αρχές τονίζουν ότι τα ποσά αυτά μεταφράζονται σε πολύ σημαντικά κέρδη — η Δ.Α.Ο.Ε. εκτιμά ότι τα παράνομα έσοδα προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα €8.000.000, ποσό που αντικατοπτρίζει την εμπορική αξία τόσο της παραγωγής όσο και της παράνομης διακίνησης σε εθνικό επίπεδο.

Η δομή και οι ρόλοι της οργάνωσης

Η μακρόχρονη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών αποκάλυψε ιεραρχική δομή: αρχηγός, υπαρχηγός και μέλη με σαφείς ρόλους (επόπτευση φυτείας, μεταφορές, φύλαξη «καβάτζας», απόκρυψη τηλεφώνων και διαχείριση χρημάτων). Σε έρευνες σε οικίες και δύσβατη δασική έκταση βρέθηκαν, πέραν της κάνναβης, εξοπλισμός καλλιέργειας, ηλεκτρονικές ζυγαριές, οχήματα και πλήρης οπλισμός — μεταξύ άλλων πολεμικό τυφέκιο, δύο πιστόλια, χειροβομβίδα και 134 φυσίγγια.

Πιο αναλυτικά, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαρκή δράση, ιεραρχική δομή, καθώς και διακριτούς ρόλους:

Ο 39χρονος, ως αρχηγός, είχε αναλάβει –μεταξύ άλλων- τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών.

Ο 36χρονος ως υπαρχηγός, επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων, υλικών, εφοδίων και τροφίμων, καθώς και την φύλαξη της φυτείας και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένα –κατά περίπτωση- κυρίως για την ανεύρεση του χώρου αποθήκευσης και φύλαξης των ναρκωτικών (καβάτζα) και μέρους των χρημάτων, την ασφαλή μετακίνηση του αρχηγού της οργάνωσης, καθώς και την απόκρυψη των τηλεφωνικών συσκευών για την επικοινωνία των μελών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και δύσβατη δασώδη περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.640- δενδρύλλια κάνναβης,

-1- τόνος, -161- κιλά και -161- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-4,3- γραμμάρια κοκαΐνης,

-3,5- γραμμάρια κεταμίνης,

-10- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

-9- ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,

εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ.,

-2- πιστόλια,

πολεμικό τυφέκιο,

χειροβομβίδα,

μαχαίρι, γεμιστήρες, -134- φυσίγγια,

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-17- κινητά τηλέφωνα,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης,

-12.250- ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα και

120 ευρώ, -1.900- Λεκ Αλβανίας, -70- λίρες Αγγλίας, -22- δολάρια Η.Π.Α., -10- δολάρια Καναδά και -20- Ελβετικά φράγκα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για σοβαρές παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και για τον πλήρη οικονομικό και επιχειρησιακό απολογισμό της οργάνωσης.