Συνεχίζουν τις ρίψεις τα εναέρια μέσα στο Άνω Καστρίτσι- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά στο Άνω Καστρίτσι έχει τεθεί υπό έλεγχο από το απόγευμα της Παρασκευής (26/9), τα εναέρια μέσα εξακολουθούν να επιχειρούν σήμερα, Σάββατο, πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις νερού σε εστίες και δύσβατα σημεία του μετώπου.

Η παρουσία των εναέριων δυνάμεων κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη κατάσβεση και τον αποκλεισμό κάθε κινδύνου αναζωπύρωσης, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο παραμένουν και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες για να εντοπίσουν διάσπαρτες εστίες.