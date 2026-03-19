Αστρολογία: Τι σας απωθεί και τι σας κερδίζει σε μια σχέση, ανάλογα με τον μήνα γέννησής σας

Η αναγνώριση των προειδοποιητικών ενδείξεων και των θετικών προτύπων συμπεριφοράς μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια κατά τη δημιουργία σχέσεων.

Το να γνωρίζουμε πού και σε ποιους πρέπει να δίνουμε την προσοχή μας είναι καθοριστικό, ειδικά όταν ορίζουμε τις σχέσεις και τις συνεργασίες μας.

Είναι εύκολο να αφεθούμε στην «ενέργεια» της αστρολογίας του μήνα για να ανακαλύψουμε πώς συνδεόμαστε και εναρμονιζόμαστε με τους άλλους, καθώς και τι μας πυροδοτεί ή τι έχουμε ανάγκη. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό τρόπο να απομακρύνουμε άτομα που δεν νοιάζονται πραγματικά για εμάς και να προσελκύσουμε στη ζωή μας ανθρώπους με αξιόλογα χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όλοι έχουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μας. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια «κόκκινη σημαία» για κάποιον, μπορεί να θεωρηθεί ουδέτερο ή και θετικό χαρακτηριστικό από κάποιον άλλον.

Τα αρνητικά χαρακτηριστικά

Στον κόσμο των σχέσεων και των φιλιών, τα αρνητικά χαρακτηριστικά λειτουργούν ως προειδοποιητικά σημάδια που αποκαλύπτουν τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου.

Για παράδειγμα, η αγένεια είναι ένα αρνητικό χαρακτηριστικό. Είναι σημαντικό να προσέχουμε αυτά τα σημάδια για να αποφύγουμε ενδεχομένως προβληματικές καταστάσεις.

Τα θετικά χαρακτηριστικά

Ένα θετικό χαρακτηριστικό υποδηλώνει μια θετική ένδειξη, είτε από τη συμπεριφορά κάποιου είτε από το σύμπαν, ότι μια σύνδεση έχει προοπτική. Όταν κάποιος δείχνει ότι αξίζει τον χρόνο και την ενέργειά μας, σημαίνει ότι αξίζει να επενδύσουμε στη σχέση, αυτό ονομάζεται θετικό χαρακτηριστικό.

Τα απαγορευτικά σημάδια και τα θετικά στοιχεία ανά μήνα γέννησης

Βρείτε τον μήνα γέννησής σας και μην ανησυχείτε για την ακριβή ημερομηνία.

Ιανουάριος

Τι τους απωθεί: Οι άνθρωποι του Ιανουαρίου (Αιγόκεροι ή Υδροχόοι) δεν αντέχουν το υπερβολικό δράμα. Είναι επικεντρωμένοι στο να αλλάξουν τον κόσμο και να εξελιχθούν, οπότε οι ανώριμες θεατρινισμοί των άλλων τους φαίνονται χάσιμο χρόνου.

Τι τους κερδίζει: Ένας άνθρωπος που τους ενθαρρύνει να ξεπεράσουν τα όριά τους στην καριέρα και τους προσωπικούς τους στόχους. Αναζητούν συνοδοιπόρους που στηρίζουν την πλήρη ανάδειξη των δυνατοτήτων τους.

Φεβρουάριος

Τι τους απωθεί: Είτε αντικειμενικοί Υδροχόοι είτε ευφάνταστοι Ιχθύες, απεχθάνονται όσους προσπαθούν να τους υποτιμήσουν ή να τους χειραγωγήσουν ψυχολογικά (gaslighting). Λόγω της διαίσθησής τους, απομακρύνονται από όσους αγνοούν ή υποβαθμίζουν τα συναισθήματά τους.

Τι τους κερδίζει: Ένας καλός ακροατής που μιλά ανοιχτά για όσα νιώθει. Για αυτούς, η σχέση πρέπει να βασίζεται στην ειλικρίνεια, την ευαλωτότητα και τη διάθεση για ουσιαστικό δέσιμο πέρα από την επιφάνεια.

Μάρτιος

Τι τους απωθεί: Αν νιώσουν ότι κάποιος εμποδίζει την προσωπική τους ανάπτυξη και μεταμόρφωση, θα φύγουν τρέχοντας. Είναι σημαντικό να μην τους κάνετε να αισθάνονται ότι πρέπει να «συρρικνωθούν» ή να περιορίσουν τη λάμψη τους για να ταιριάξουν μαζί σας.

Τι τους κερδίζει: Ζουν με πάθος και ορμή. Λατρεύουν να περιβάλλονται από άτομα που τους ωθούν να εξελίσσονται, κάτι που είναι απαραίτητο για το δυναμικό και δραστήριο πνεύμα τους.

Απρίλιος

Τι τους απωθεί: Συνδέονται βαθιά με τη φύση και την αρμονία. Θεωρούν απορριπτέους τους ανθρώπους που δεν κατανοούν την ανάγκη τους για μια ειρηνική σχέση με τον κόσμο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Τι τους κερδίζει: Όσοι σέβονται τα όριά τους και επιζητούν την ισορροπία σε σώμα και πνεύμα. Πρέπει να νιώσουν ότι σέβεστε τον εαυτό σας και τους γύρω σας για να χαμηλώσουν τις άμυνές τους.

Μάιος

Τι τους απωθεί: Είτε γειωμένοι Ταύροι είτε επικοινωνιακοί Δίδυμοι, δίνουν τεράστια αξία στη διαφάνεια. Το μεγαλύτερο «απαγορευτικό» για αυτούς είναι το ψέμα και οι άνθρωποι που διαστρεβλώνουν την αλήθεια.

Τι τους κερδίζει: Η απόλυτη, αφιλτράριστη και ωμή ειλικρίνεια. Οι άμεσοι άνθρωποι τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς και σημαντικοί.

Ιούνιος

Τι τους απωθεί: Δεν αντέχουν τους αναξιόπιστους ανθρώπους. Η έλλειψη ειλικρίνειας, η δουλοπρέπεια και η έλλειψη ενσυναίσθησης είναι για εκείνους λόγοι απομάκρυνσης.

Τι τους κερδίζει: Η αυθεντικότητα χωρίς απολογίες και η τρυφερότητα. Αγαπούν όσους δεν φοβούνται να δείξουν την ευαίσθητη πλευρά τους.

Ιούλιος

Τι τους απωθεί: Το να βρίσκονται με κάποιον που προσπαθεί να καταπνίξει τη λάμψη τους. Οι άνθρωποι του Ιουλίου νιώθουν άνετα με την προβολή και τα φώτα. Kάποιος που είναι ανασφαλής θα τους καταπιέσει.

Τι τους κερδίζει: Ένας άνθρωπος που δείχνει έμπρακτα τη στοργή του. Οι έντονες προσωπικότητες και η ακλόνητη αυτοπεποίθηση τους κάνουν να νιώθουν σιγουριά για να ανοιχτούν.

Αύγουστος

Τι τους απωθεί: Εκτιμούν την ευγένεια και το επίπεδο. Οι αγενείς και απότομοι άνθρωποι απορρίπτονται αμέσως, καθώς οι γεννημένοι τον Αύγουστο προτιμούν την ενσυναίσθηση και τους ήπιους τόνους.

Τι τους κερδίζει: Η συμπόνια. Παρόλο που δεν το δείχνουν πάντα, είναι πολύ ευαίσθητοι και αφοσιωμένοι. Χρειάζονται κάποιον που νοιάζεται βαθιά για τους άλλους, όπως εκείνοι.

Σεπτέμβριος

Τι τους απωθεί: Όσοι «παίζουν παιχνίδια» μένουν εκτός, καθώς ο σεβασμός και η τιμή είναι το παν. Δεν αντέχουν την ψεύτικη γοητεία και τα κενά περιεχομένου κομπλιμέντα.

Τι τους κερδίζει: Η πίστη και η δέσμευση. Αναζητούν συντρόφους που είναι στο ίδιο επίπεδο συναισθηματικής διαθεσιμότητας με τους ίδιους.

Οκτώβριος

Τι τους απωθεί: Η μυστικοπάθεια. Έχουν εξαιρετική κρίση και αντιλαμβάνονται αμέσως πότε κάποιος κρύβει τον πραγματικό του εαυτό. Η απόκρυψη στοιχείων τους δημιουργεί αμέσως δυσπιστία και συχνά εκνευρισμό.

Τι τους κερδίζει: Η απόλυτη διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Θέλουν να νιώθουν ότι οι άνθρωποι του στενού τους κύκλου τους κρατούν ενήμερους για τα πάντα.

Νοέμβριος

Τι τους απωθεί: Οι ελεγκτικές συμπεριφορές τους κάνουν να θέλουν να εξαφανιστούν. Παρόλο που τους αρέσει να έχουν τον έλεγχο, μισούν να τους λένε τι να κάνουν. Πρέπει να νιώθουν ότι τους δίνετε δύναμη, όχι εντολές.

Τι τους κερδίζει: Η ελευθερία και η αυτονομία. Λατρεύουν τους ανθρώπους που επενδύουν στη δική τους βελτίωση του εαυτού τους και δεν έχουν εμμονή αποκλειστικά και μόνο με τη σχέση.

Δεκέμβριος

Τι τους απωθεί: Η καταστροφική και εριστική συμπεριφορά που τους ρίχνει ψυχολογικά. Χρειάζονται θετική ενέργεια και δεν αντέχουν την απαισιοδοξία και τις συγκρούσεις που δεν οδηγούν πουθενά.

Τι τους κερδίζει: Ένας αισιόδοξος τρόπος σκέψης. Οι γεννημένοι τον Δεκέμβριο είναι δυνάμεις της φύσης που υλοποιούν τα οράματά τους, οπότε το να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που τους στηρίζουν είναι το παν.

