Πάτρα: Ασθενής το «έσκασε» από το νοσοκομείο Ρίου

Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο του Ρίου και στην Αστυνομία, καθώς ασθενής που νοσηλευόταν στην καρδιολογική κλινική εγκατέλειψε αιφνιδιαστικά τον θάλαμο, χωρίς να γίνει αντιληπτός από το προσωπικό.

Πρόκειται για άνδρα που διαμένει στην Πάτρα και φέρεται να αποχώρησε από το νοσοκομείο υπό άγνωστες συνθήκες. Η απουσία του έγινε αντιληπτή λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί άμεσα η ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του, καθώς υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του.