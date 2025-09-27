Μεταμόρφωση: Καβγάς 20 Αλβανών για «τι με κοιτάς» με μαχαιρώματα

Αιματηρή κατάληξη είχε κρητικό γλέντι τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Μεταμόρφωση, όταν λογομαχία μεταξύ ατόμων εξελίχθηκε σε μαζική συμπλοκή με μαχαίρια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 02:30, στη συμβολή των οδών Ερμού και Λυκούργου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε μεταξύ ομάδων Αλβανών που αποχωρούσαν από το γλέντι και διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους για ασήμαντη αφορμή — φράσεις όπως «Γιατί με κοιτάς;», «Φύγε να περάσω» φαίνεται πως πυροδότησαν τη βίαιη αντιπαράθεση.

Η λογομαχία γρήγορα εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή περίπου 20 ατόμων, με την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και αναστάτωση στην εκδήλωση.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα:

-Δύο Αλβανοί, γεννημένοι το 1999 και το 2000, φέρουν σοβαρά τραύματα στον θώρακα, στα πλευρά και στη μασχάλη.

-Ένας Έλληνας, γεννημένος το 2000, τραυματίστηκε στη μέση από αιχμηρό αντικείμενο, την ώρα που προσπαθούσε να παρέμβει για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους.

-Ένας ακόμη Αλβανός, γεννημένος το 2000, φέρει τραύματα σε μπράτσο, πλευρά και θώρακα, καθώς και μώλωπες στο πρόσωπο.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κανένας δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ εξετάζονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.