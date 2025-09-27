Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του «Αγώνας Δρόμου Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στο Αιτωλικό λόγω του Αγώνα Δρόμου Λιμνοθάλασσας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας ανακοινώνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας Δρόμου Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού» που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 27-09-2025 στο Αιτωλικό, με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων:

- Διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού (Δυτική Παραλία Αιτωλικού), οδός Οδυσσέα, πεζογέφυρα και πεζόδρομος όπισθεν Κέντρου Χαρακτικών Τεχνών – Μουσείου Βάσως Κατράκη, οδό Κορυσχάδων, Σταθμός ΚΤΕΛ Αιτωλικού, Επαρχιακή Οδός Αιτωλικού-Αστακού (Βόρεια περιμετρική Αιτωλικού έως Δυτική Γέφυρα Αιτωλικού), Ανώνυμη δημοτική οδός προς Αστροβίτσα Αιτωλικού και επιστροφή Ανώνυμη δημοτική οδός από Αστροβίτσα Αιτωλικού, Δυτική Γέφυρα Αιτωλικού (Επαρχιακή Οδός Αιτωλικού- Αστακού) με τερματισμό στην οδό Άστιγγος (Δυτική Παραλία Αιτωλικού), από τις οποίες θα διέλθουν οι δρομείς, κατά τις ώρες 17:00΄–19:30΄ της 27-09-2025.

Με μέριμνα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου θα ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη προειδοποιητική και ενημερωτική σήμανση για τους χρήστες της οδού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.