Πάτρα: Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων έξω από Γυμνάσιο - Διέφυγαν με πατίνια

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα έξω από το 12ο Γυμνάσιο Πατρών, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις ανήλικοι, περίπου 15 ετών, επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες. Αμέσως μετά το περιστατικό, οι φερόμενοι ως δράστες διέφυγαν από το σημείο χρησιμοποιώντας πατίνια.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους, ενώ εξετάζονται καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.