Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων έξω από Γυμνάσιο - Διέφυγαν με πατίνια

Πάτρα: Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων έξω από...

Αναζητούνται ανήλικοι που διέφυγαν

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα έξω από το 12ο Γυμνάσιο Πατρών, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις ανήλικοι, περίπου 15 ετών, επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες. Αμέσως μετά το περιστατικό, οι φερόμενοι ως δράστες διέφυγαν από το σημείο χρησιμοποιώντας πατίνια.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους, ενώ εξετάζονται καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Οδηγός μπήκε ανάποδα στη Νέα Εθνική Οδό- Πανικός στο ρεύμα προς Ρίο

e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου

Στα περσινά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης- Από 15 Οκτωβρίου η διάθεση στην αγορά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Επεισόδιο Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις