Πάτρα: Άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του με μαχαίρι - Συνελήφθη από την αστυνομία

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Ζαβλανίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αλλοδαπός άνδρας εισέβαλε στο σπίτι όπου διαμένει η πρώην σύζυγός του και, κρατώντας μαχαίρι, την απείλησε, προκαλώντας τρόμο στη γυναίκα. Η παθούσα κατάφερε να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Μέγαρο Πατρών, στην οδό Ερμού. Η γυναίκα, εμφανώς σοκαρισμένη, μετέβη επίσης στο Τμήμα προκειμένου να υποβάλει μήνυση σε βάρος του.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας προκαλεί επεισόδια σε βάρος της πρώην συζύγου του, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της γυναίκας.