Πάτρα: Οδηγός λιποθύμησε ενώ έσπρωχνε το όχημά της

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Ηρακλέους, κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν γυναίκα οδηγός λιποθύμησε ενώ προσπαθούσε να σπρώξει το ακινητοποιημένο όχημά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου. Η οδηγός κατέβηκε και προσπάθησε να το μετακινήσει χειροκίνητα, ωστόσο φαίνεται πως εξαντλήθηκε και κατέρρευσε στο οδόστρωμα, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Περαστικοί που είδαν τη γυναίκα πεσμένη δίπλα στο αυτοκίνητο θεώρησαν αρχικά ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι τελευταίοι κατάφεραν να επαναφέρουν την γυναίκα, η οποία αφού συνήλθε, εξήγησε στους παρευρισκόμενους τι είχε συμβεί.

Η παρουσία των σωστικών συνεργείων και η συγκέντρωση κόσμου στο σημείο προκάλεσαν προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή, ωστόσο το περιστατικό έληξε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.