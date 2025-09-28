Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Ζακύνθου τα ξημερώματα

Στις 5:36 τα ξημερώματα

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, 17 χιλιόμετρα νότια της Ζακύνθου , ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 23,6 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 05:36, στο Ιόνιο Πέλαγος.

