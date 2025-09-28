Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Ζακύνθου τα ξημερώματα

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Ζακύνθου τα...

Στις 5:36 τα ξημερώματα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 05:36, στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, 17 χιλιόμετρα νότια της Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 23,6 χιλιόμετρα.

Ζάκυνθος Σεισμός Σεισμική δόνηση

