Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας με πάνω από 1 κιλό κάνναβης- Κατασχέθηκε μοτοσικλέτα ως μέσο διακίνησης

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας

Το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9) συνελήφθη στο Αγρίνιο άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών.
 
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Αγρινίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να μεταβαίνει με μοτοσικλέτα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη, όπου πραγματοποίησαν έρευνα, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν -1.060- γραμμάρια κάνναβης και ένα σάκο με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

